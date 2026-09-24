El conmovedor gesto de Cindy Crawford tras la muerte de su hijo, Presley Gerber, a los 27 años

Cindy Crawford está atravesando la peor pesadilla a la que puede enfrentarse una madre: sobrevivir a la muerte de un hijo. El trágico fallecimiento de Presley Gerber el pasado domingo 20 de septiembre la ha dejado "desconsolada y completamente devastada", según confirmaba una fuente cercana a la supermodelo al portal Page Six.

En medio del dolor y mientras intenta asimilar lo sucedido, la modelo ha dejado una dolorosa imagen en sus primeras salidas públicas. Crawford fue fotografiada junto a su marido, Rande Gerber, acudiendo a la residencia de su hijo. En la estampa, difundida por el diario Daily Mail, se observa al matrimonio saliendo de la propiedad a bordo de su Range Rover y destaca un detalle conmovedor: Cindy llevaba puesta una de las gorras que solía lucir Presley. Un tierno gesto de una madre que busca aferrarse a los recuerdos más cotidianos de su hijo.

Se trata, en concreto, de una gorra roja de la firma Bart Bridge. Es la misma prenda que el joven llevaba en una de las imágenes que publicó en su perfil de Instagram el 4 de septiembre de 2024 con motivo del 23.º cumpleaños de su inseparable hermana, Kaia Gerber. Un accesorio que ahora se convierte en un objeto cargado de valor sentimental para la familia.

Publicación de Presley Gerber | Instagram

En aquella publicación —donde Presley lucía la gorra que a día de hoy lleva su madre para transitar el duelo—, el joven dedicó unas emotivas palabras a Kaia que sus seguidores han vuelto a recuperar estos días: "Feliz 23.º cumpleaños a la mejor hermana que jamás podría haber imaginado. No solo envidio tu hermoso corazón, también tu estilo de vida, paciencia, dedicación, motivación, ética de trabajo y talento (...). Sigue haciéndome sentir tan orgulloso como siempre. Te amo hasta la luna, de vuelta y otra vez".

Un dolor que conecta con su pasado familiar

A raíz de esta dura pérdida, los medios estadounidenses han vuelto a rescatar una antigua entrevista que la supermodelo concedió a The Mirror en 2010. En ella, Crawford recordaba el duro golpe que supuso para su familia perder a su hermano pequeño, Jeffrey, cuando él tenía tan solo tres años y ella nueve, a causa de una leucemia.

"Cuando tuve a mi primer hijo, recuerdo que llamé a mi madre y le pregunté: ¿Cómo saliste adelante? ¿Cómo sobreviviste a esa pérdida?. No quieres ni imaginarte lo que es perder a un hijo, pero no alcanzas a comprenderlo del todo hasta que tienes al tuyo propio y te dices: Dios mío, ¿qué me pasaría a mí si algo le sucediera?", reflexionaba entonces la celebridad. Una sobrecogedora declaración que cobra un significado doloroso hoy, al experimentar en primera persona el abismo que ya vivió su madre décadas atrás.