Paula Leitón muestra sus “heridas de guerra” a causa del waterpolo: “Hay arañazos casi imposibles de curar”

Mientras preparaban un delicioso bonito con compota de cebolla, Joseba Arguiñano ha querido preguntar a su compañera de cocina sobre el waterpolo. Y es que no se tiene todos los días al lado a una campeona olímpica. Así, Paula Leitón ha compartido las grandes luchas que se suelen producir bajo el agua.

“¿Tenéis que llevar las uñas largas?”, se reía el chef imaginando cómo es la guerra donde el árbitro no ve; algo que la propia Paula ha corroborado: “Hay quien se deja los ‘mejillones’ para coger”. Sin embargo, no todas las batallas son subacuáticas y Paula así lo ha demostrado.

Enseñando su brazo, ha dejado ver las “heridas de guerra” producidas por los agarrones de otras contrincantes, dados los “arañazos casi imposibles de curar”. Una situación que ha ido cambiando con el tiempo, ahora que los árbitros revisan las uñas de las jugadoras antes del partido.

Puedes volver a ver sus declaraciones dando play al vídeo de arriba.