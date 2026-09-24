Rodri y su posible fichaje por el Real Madrid: "Fueron con todo lo que tenían"

Rodri Hernández ha desvelado cómo fue el proceso que terminó llevándole al Barcelona pese al fuerte interés del Real Madrid. El centrocampista español ha reconocido que el conjunto blanco apostó decididamente por su fichaje y que llegó a mantener conversaciones con representantes madridistas y con el propio José Mourinho antes de decantarse por el proyecto azulgrana.

El campeón del mundo repasó uno de los grandes culebrones del pasado mercado en una entrevista en 'El Partidazo de Cope' y explicó que, pese a todas las informaciones que aparecieron durante el Mundial, él no tuvo conocimiento de las ofertas hasta terminar el torneo.

"Durante todo el Mundial yo no tenía conocimiento de nada. Fue acabar el Mundial, en la misma rúa, y tener el conocimiento ya del interés de varios clubes; no solo Madrid y Barça, algún otro. Y a partir de ahí entablar un diálogo con cada uno, empezar a plantear proyectos. Para mí la primera decisión fue salir del club", explicó Rodri en referencia al Manchester City.

La difícil decisión de abandonar el City

Antes de elegir entre los clubes interesados, Rodri tuvo que tomar la decisión que considera realmente complicada: poner punto final a su etapa en Manchester.

"Esa es la más difícil, la que más tiempo me llevó llevarla a cabo porque es un club que me ha dado absolutamente todo. No solo a nivel futbolístico, sino a nivel personal he vivido muchísimas cosas; y decir adiós fue complicado. Y a partir de ahí se abrió la veda un poco de todo. Desde mi posición tengo que decir que el Madrid mostró un interés desde el primer momento, que tuvieron un comportamiento ejemplar y que las propuestas fueron de ir a por el jugador", detalló.

El Real Madrid hizo un esfuerzo importante para convencerle: "No sé lo que es ir al 100%, pero está claro que el interés lo tuvieron y fueron con todo lo que tenían, cosa que yo agradezco porque hablé con partes de ellos", añadió.

"Hablé con gente de allí, que me trasladó el entusiasmo, las ganas que tenían de que fuera para allá y eso también hizo que mi decisión fuera más complicada", reconoció.

Su conversación con Mourinho

Rodri también confirmó que llegó a hablar directamente con José Mourinho cuando existía la posibilidad de que terminara fichando por el Real Madrid.

El centrocampista guarda una buena impresión de aquella conversación: "El trato fue muy bueno, él me transmitió sus ganas, su idea de juego. Lo que podría aportarle es lo que querían un poco de mí y tengo que decir que me atrajo mucho. Es un entrenador que ha sido muy exitoso en las últimas décadas, lo que supone a nivel de carácter. Creo que era un entrenador que me podía aportar otras cosas, igual que lo pensé de Hansi", señaló al respecto.

¿Por qué eligió finalmente el Barcelona?

Rodri insiste en que su decisión no estuvo condicionada por una fotografía puntual del momento deportivo de ambos clubes, sino por el proyecto que consideraba más adecuado para sus características y por la evolución que esperaba a medio y largo plazo.

"La decisión que yo tomé no fue por un momento puntual de ver a un equipo cómo estaba. Para mí la decisión fue un tema deportivo, donde yo creía que me iba a desenvolver mejor, donde podía relacionarme mejor con el juego. Y no solo ahora, sino la visión un poco más a años vista, de la que creo que es una generación que va a dar mucho que hablar en este Barça. Bueno, que ya estamos viendo un poco lo que supone este equipo, el crecimiento que está teniendo en estos años", subrayó.

El centrocampista asegura sentirse "feliz" después de sus primeros meses como azulgrana.

Analiza la derrota del Madrid en el derbi

El internacional español también habló sobre el reciente derbi entre Atlético y Real Madrid, que ha permitido al Barcelona ampliar su ventaja al frente de LaLiga.

Rodri consideró justo el triunfo rojiblanco: "Fue un partido igualado. Creo que el Atlético estuvo mejor. Más presente en el campo, tomó mejores decisiones, llevó el peso del partido y creo que fue justo merecedor de la victoria. Y luego hay acciones que sí que se podían haber tomado de otra manera. Eso creo que no negamos a nadie", indicó.

También analizó las dos acciones arbitrales que provocaron las posteriores protestas de Mourinho: "La jugada del 'Cuti' es un poco más difícil porque no sé si puede quitar o no quitar el pie. Y quizás la de Kang-in, que creo que no lo hace aposta, quizás sí que se pueda sacar la roja. A partir de ahí, me gusta analizar el partido futbolísticamente. Y ya está. Yo creo que los árbitros a veces se pueden equivocar, pero no creo que trasciendan a lo largo de una Liga de 38 jornadas", opinó.

Contra las guerras arbitrales

El futbolista del Barcelona también quiso alejarse de los discursos permanentes alrededor de los arbitrajes.

"Eso hace daño al fútbol. Hay que intentar evitar ese tipo de discursos, yo creo que el fútbol está un poco por encima de otro. Somos todos humanos y todos fallamos. Hay días que estás bien y días que estás mal. Y hay veces que te perjudican y otras que... Me gusta pensar así", resumió Rodri.

Eso no significa que considere incorrecto que un club defienda sus intereses cuando cree que ha resultado perjudicado.

"Yo no digo que no salgas a reivindicarlo. Por eso estoy diciendo que está bien defender a tu club y defender tu postura. De hecho, yo lo he hecho algunas veces, pero hasta cierto punto", agregó.

Rodri no da LaLiga por ganada

Pese a la ventaja adquirida por el Barcelona sobre el Real Madrid, el centrocampista rechaza cualquier sensación de que el campeonato esté decidido.

Su experiencia en la Premier League le lleva a desconfiar de las diferencias importantes cuando todavía queda gran parte de la temporada.

"No estoy de acuerdo. Hemos ganado ligas que en enero nos sacaban nueve puntos y once, en la Premier. Nosotros hemos empezado muy bien. Si te soy sincero, en el vestuario no se habla nada de clasificaciones, ni de puntos ni de nada. Vamos partido a partido, y además Hansi [Flick] es bastante transparente en esto. No quiere que nos subamos a nada, vamos a intentar mejorar cada partido", reflexionó. Finalmente eligió trabajar con Flick en Barcelona.

Mbappé, Lamine y un Balón de Oro muy abierto

La carrera por el Balón de Oro fue otro de los asuntos abordados durante la entrevista. Rodri, ganador del premio en 2024, valoró las recientes declaraciones de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, que han defendido públicamente sus opciones.

"Yo creo mucho en la opinión de cada uno. Me parece genial que se consideren los mejores del mundo, para mí están en la terna", se refirió a ambos. "Lo que creo que premia el Balón de Oro es el mejor de cada temporada. Si pensamos en los mejores del mundo, pues en la época de Messi y Cristiano estaba claro", recordó.

Rodri considera que actualmente existe una carrera mucho más abierta: "Ahora está un poco más abierta la veda y da opción a más jugadores. Pero bueno, ya digo que me parecen bien las opiniones de todos. Hay bastantes jugadores que tienen méritos o tienen datos o como quieras llamarlo, o actuaciones como para ser reconocido. Es un año muy abierto porque los que han conseguido grandes títulos a nivel colectivo quizás en el año natural no han estado tan presentes", valoró.

Lo que supone ganar el Balón de Oro y el Mundial

Rodri conoce de primera mano qué significa recibir el mayor reconocimiento individual del fútbol después de conquistarlo en 2024: "No te debe cambiar en algunas cosas, pero sí que te cambia", dijo.

Sin embargo, sitúa por encima el éxito conseguido recientemente con España y considera que "lo máximo que puedes alcanzar en el fútbol" es un Mundial.

"Lo que más nos ha cambiado es darnos cuenta de la cantidad de gente a la que hemos hecho felices. A mí me han parado miles de personas por la calle para darme las gracias porque a sus hijos les hemos hecho felices ese mes y medio", relató.

La Champions, uno de los motivos por los que fichó por el Barça

Rodri terminó hablando de uno de los grandes objetivos de su nueva etapa: conquistar la Champions con el Barcelona. El centrocampista reconoce que existe un deseo especial dentro del club por recuperar un título que lleva años sin llegar a sus vitrinas.

"Lo tienes en el punto de mira, sabemos que el club lleva 12 años creo sin ganarla y hay una parte autocrítica de entender que hay que cambiar cosas y que por eso se ha hecho el proyecto que se ha hecho, por eso estamos cada vez más cerca. Nos falta el paso final, claro que tenemos equipo para ello y ha sido uno de los motivos por el que he venido al Barça, a entender que es potencialmente el club que yo creo que tiene más opciones", aseveró.

"Pero eso no significa que seamos los favoritos. Para mí, favorito es el que ha sido capaz de demostrarlo en el pasado y más recientemente el Paris Saint-Germain. Entonces deberemos igualarles o superarles para conseguirlo", resaltó.

Por último, volvió a destacar las sensaciones que le transmitieron Hansi Flick y el Barcelona durante las conversaciones previas a su fichaje: "Yo creo que lo que más me atrajo fue no conquistarme o ganarme con cualquier cosa. Ellos fueron transparentes, me dio una sensación muy familiar, son muy de contacto cercano y eso me gustó mucho", apostilló Rodri.