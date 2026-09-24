Muere Alena Hennessy, artista e influencer, a los 48 años

La familia de la artista e influencer estadounidense Alena Hennessy ha dado a conocer la triste noticia de su muerte tan solo tres meses después de diagnosticarle cáncer terminal a los 48 años. Hennessy acumulaba más de 50.000 seguidores en Instagram. "A nuestra querida Alena le diagnosticaron cáncer terminal en junio de 2026 y le dieron un pronóstico de solo dos meses de vida. Falleció en paz en septiembre de 2026, rodeada de su familia, pasando a una nueva etapa", comienza destacando la familia de Alena.

Su familia señala que Alena vivió sus últimas días acorde a su voluntad, "rodeada de sus seres queridos, la belleza de la naturaleza y el tierno apoyo de Emberlight, un centro para vivir y morir con consciencia".

Aunque la familia de Alena vive uno de los momentos más complicados de sus vidas, han destacado en el comunicado que pronto compartirán "los planes para un homenaje que se llevará a cabo en la primavera de 2027", con el fin de "dar cabida a la magnitud de la querida comunidad mundial de Alena".

"Gracias por su paciencia mientras se toman este tiempo para recuperarse y planificar con el cuidado que su luz, vida y legado merecen. Próximamente se harán más anuncios aquí sobre el homenaje a Alena. Mientras tanto, los invitamos al magnífico mundo de belleza creativa de Alena, como una forma de sentirse más cerca de ella en este tiempo de duelo colectivo y de ver su luz fluyendo eternamente a través de todos nosotros".

"Agradecemos sus fotos y pensamientos en línea, ofrecidos con amor a Alena y a su gran comunidad en este momento. Si bien los comentarios y mensajes permanecerán abiertos, les agradecemos su comprensión de que la familia estará en recuperación y en silencio durante este tiempo. Con amor y gratitud para… Alena Harmony Hennessy 1977-2026", finalizan.