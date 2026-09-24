Iván Redondo acusa a Sánchez de hacer "flip-flopper" sobre los fallos de Marruecos en Ceuta

Iván Redondo bautizó el zigzag de Pedro Sánchez sobre Marruecos con un término propio del análisis político: "Vamos a decir lo que acabamos de presenciar, porque tiene un nombre y es un concepto: se llama flip-flopper. Es el zigzag típico de esta matización".

El politólogo explicó que este tipo de cambios pueden producirse "cuando quieres anchearte un poquito y coger un poquito de espacio por aquí y por allá". En este sentido, señaló que, aunque considera que el mensaje de fondo puede ser el mismo, "solo puede haber uno".

Redondo pide firmeza ante Marruecos

Redondo defendió además que la posición de España ante Marruecos debe pasar por la firmeza: "No es lo mismo ser duro que ser firme. Ante Marruecos tú tienes que ser siempre firme". Para el politólogo, el país vecino es un "aliado necesario" y un "socio necesario", pero también "un vecino incómodo desde el punto de vista social porque siempre lo ha sido".

Así, Redondo centró su análisis en la diferencia entre endurecer el discurso y mantener una posición firme ante Marruecos, después de que Sánchez modificara sus palabras sobre la actuación del país vecino en el control de la frontera de Ceuta.