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La respuesta de Gabriela Guillén a la denuncia de una de sus extrabajadoras: "Es una oportunista"

Mónica, una extrabajadora de Gabriela Guillén, la ha denunciado por presunta contratación ilegal. Unas acusaciones que ha negado y de las que afirma tener pruebas para desmentirlas.

Gabriela Guillén

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne y madre de su último hijo, ha sido acusada de contratación ilegal. Mónica, quien fue niñera de su hijo, ha asegurado que estuvo siete meses contratada sin regularizar y cobrando menos de lo acordado.

Según el relato de Mónica, Gabriela se escudaba en supuestos problemas económicos para pagarle menos de lo que en un principio le ofreció. Además, sostiene que las condiciones no eran las que esperaba.

Gabriela Guillén

Ante la denuncia de su extrabajadora, que habría llevado el asunto ante la ley, Gabriela Guillén ha contestado. "Dice que miente, que Mónica es una oportunista", afirma Isabel González, que ha podido hablar con la empresaria.

Gabriela Guillén sostiene que Mónica tan solo trabajó tres semanas para ella y que tiene pruebas para demostrar que lo que dice no es cierto. Además, afirma que fue la propia Mónica la que le pidió que no le diera de alta en la Seguridad Social porque ya tenía otro trabajo en otra casa. ¡No te pierdas su respuesta en el vídeo de arriba!

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