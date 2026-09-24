Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ANALISTA POLÍTICO

Samir Bennis considera que no es el momento para la la visita del rey a Ceuta: "Marruecos se va a molestar"

Tras la crisis migratoria de Ceuta, la visita del rey Felipe VI es esperada por muchos de los vecinos de la ciudad autónoma. Sin embargo, el analista político Samir Bennis, opina que no es el mejor momento.

Samir Bennis considera que no es el momento para la la visita del rey a Ceuta: "Le va a molestar a Marruecos"

Tras la crisis migratoria de Ceuta, la visita del rey Felipe VI es esperada por muchos de los vecinos de la ciudad autónoma. Sin embargo, el analista político Samir Bennis, opina que no es el mejor momento.

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Jorge Dezcallar ha participado en el programa de Cristina Pardo para hacer un repaso a la dramática situación que se sigue viviendo en Ceuta casi un mes después del inicio de la crisis migratoria. Durante su intervención, Cristina Pardo le ha preguntado sobre la posible visita del rey Felipe VI a la ciudad autónoma, algo que ve como algo necesario: "Creo que debe llevarles el cariño y el apoyo de los españoles".

"Yo soy partidario de que vaya y no creo que haya un problema de seguridad", continuaba, antes de preguntarse si "Marruecos se va a molestar".

Para dar esta respuesta, ha entrado en la conversación el analista político marroquí Samir Bennis: "Por supuesto". Y es que, según su punto de vista, "no es el momento de hacerlo".

"Desde la transición española hasta 2007, cuando se produjo la primera visita del rey, hubo una especie de acuerdo entre ambos países", explicaba Bennis: "Hay un país vecino con reivindicaciones".

Puedes ver las declaraciones completas en el vídeo de arriba.

¿Fueron pareja José Manuel Albares e Inés Sastre?: Iván Redondo cuenta en exclusiva qué le dijo el ministro

¿Fueron pareja José Manuel Albares e Inés Sastre?: Iván Redondo cuenta en exclusiva qué le dijo el ministro

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

MARRUECOS

Luisa, vecina ceutí de 90 años, que le llamaron racista: "Fíjate si somos racistas que tenemos una estatua a un médico musulmán"

Receta de tarta de avellanas de la abuela Vicenta

Un postre con mucho amor: Receta de tarta de avellanas de la abuela Vicenta

Receta de pollo entomatado con patatas de Arguiñano: “Una cazuela que sabe a gloria”

Receta de pollo entomatado con patatas de Arguiñano: “Una cazuela que sabe a gloria”

Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla
Crisis migratoria

Imbroda exige "límites" al Gobierno: "Lo de Marruecos fue pasividad activa y lo de España, ridículo"

Iván Redondo acusa a Sánchez de hacer "flip-flopper" sobre los fallos de Marruecos en Ceuta
ANÁLISIS

Iván Redondo acusa a Sánchez de hacer "flip-flopper" sobre los fallos de Marruecos en Ceuta

Lola Índigo, coach de La Voz
Mañana a las 22:00h

Avance exclusivo de La Voz: ¿Conseguirá sorprender a los coaches esta finalista de La Voz Kids?

Irene será una de las talents que se subirá al escenario tras haber sido finalista de La Voz Kids en 2022 en el equipo de David Bisbal.

ESPERANZA AGUIRRE
Entrevista

Esperanza Aguirre carga contra Yolanda Díaz: "Por el bien de los españoles espero que esta señora se vaya a la OIT"

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, espera que Yolanda Díaz desaparezca de la política nacional "por el bien de los españoles".

MARICARMEN

El desahucio de Maricarmen: ¿Dónde ha pasado su primera noche? Miles de personas se movilizan por toda España

CHEMA ZAPATERO

Chema Crespo, amigo de Zapatero, tras su versión sobre el origen de las joyas: "Se tambalean sus alegatos sobre la ética en política"

Gabriela Guillén

La respuesta de Gabriela Guillén a la denuncia de una de sus extrabajadoras: "Es una oportunista"

Publicidad