Samir Bennis considera que no es el momento para la la visita del rey a Ceuta: "Marruecos se va a molestar"

Jorge Dezcallar ha participado en el programa de Cristina Pardo para hacer un repaso a la dramática situación que se sigue viviendo en Ceuta casi un mes después del inicio de la crisis migratoria. Durante su intervención, Cristina Pardo le ha preguntado sobre la posible visita del rey Felipe VI a la ciudad autónoma, algo que ve como algo necesario: "Creo que debe llevarles el cariño y el apoyo de los españoles".

"Yo soy partidario de que vaya y no creo que haya un problema de seguridad", continuaba, antes de preguntarse si "Marruecos se va a molestar".

Para dar esta respuesta, ha entrado en la conversación el analista político marroquí Samir Bennis: "Por supuesto". Y es que, según su punto de vista, "no es el momento de hacerlo".

"Desde la transición española hasta 2007, cuando se produjo la primera visita del rey, hubo una especie de acuerdo entre ambos países", explicaba Bennis: "Hay un país vecino con reivindicaciones".

Puedes ver las declaraciones completas en el vídeo de arriba.