Imbroda exige "límites" al Gobierno: "Lo de Marruecos fue pasividad activa y lo de España, ridículo"

Tras cumplirse un día de la reactivación de todas las alertas en la frontera de Ceuta ante la amenaza de una nueva entrada masiva —que finalmente se saldó sin incidentes similares a los vividos el 30 y 31 de julio—, el programa ha conectado con Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla.

Durante la conexión, Susanna Griso ha señalado que, cuando Marruecos desea frenar un paso fronterizo, lo consigue. Asimismo, también ha apuntado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aprovechara su intervención en la ONU para pedir explicaciones al país vecino.

"Si Marruecos no quiere, no pasan"

Imbroda respaldó esta tesis sobre el jefe del Ejecutivo al afirmar que "no lo pidió en el momento, no lo va a pedir ahora".

Respecto a la seguridad en la frontera, ha sentenciando que, si las autoridades marroquíes deciden permitir el paso, la valla acaba siendo vulnerada. "Lo que hizo Marruecos fue una pasividad activa y lo que hizo el Gobierno español fue ridículo", añadía, insistiendo en que "si Marruecos no quiere, no pasan".

Pese a ello, el presidente melillense descarta por completo que la situación de Melilla se pueda equiparar a la de Ceuta, asegurando que su ciudad autónoma registró una presión migratoria muy menor y que "además, no entraron".

Ante la cita que Griso le hacía sobre unas antiguas declaraciones del rey emérito Juan Carlos I calificando a Melilla de "indefendible", Imbroda las refutaba aclarando que el monarca se refería a la situación de los años ochenta.

Asimismo, matizaba que la frontera melillense es "más impermeable" que la ceutí debido a las características de su perímetro, descartando por completo hablar de "acciones bélicas". El presidente Imbroda remarcaba así que se está enfocando en un flujo migratorio "inducido" por interés propio contra la frontera española.

"Es el Ejecutivo quien no autoriza la visita del rey"

La polémica sobre la visita del rey Felipe VI a Ceuta también ha estado en el foco. Ante este viaje, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respondió que se producirá "relativamente pronto".

Para Imbroda, esta respuesta carece de contenido: "No es nada concreto". El presidente melillense reprochaba que el monarca debería haber acudido a Ceuta o Melilla hace mucho tiempo, recordando que ninguna de las dos ciudades recibe una visita de Su Majestad desde el año 2007.

Aunque tenía claro el motivo: "No lo ha hecho porque todos sabemos que el Gobierno central es el que dispone los viajes oficiales del Rey".

En este marco, explicaba que le consta el deseo de Felipe VI de visitar ambas ciudades autónomas, pero que es el Ejecutivo quien no lo autoriza.

Imbroda exige al Ejecutivo que "ponga límites a Marruecos basados en la soberanía y en la lealtad entre países", recordando que dicha lealtad debe ser recíproca.

"No veo mala fe en el Gobierno, veo incompetencia total", concluía.

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