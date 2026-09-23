Se confirma que la muerte de Hayden Panettiere fue un accidente: Estas son las sustancias que había en su cuerpo

Se ha confirmado oficialmente la causa de la muerte de la actriz Hayden Panettiere, un mes después de que falleciera a los 36 años.

Panettiere falleció el pasado 16 de agosto en una residencia en Greenville, Carolina del Sur. Su novio intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach, estaban presentes en el lugar cuando llegaron los servicios de emergencia.

Un portavoz de la oficina forense del condado de Greenville ha confirmado a The Daily Mail que Panettiere murió por los "efectos tóxicos" de varias drogas, incluido el fentanilo, y que su muerte ha sido catalogada como accidental.

La autopsia descartó cualquier indicio de violencia: "Un patólogo forense certificado realizó la autopsia. Durante la autopsia no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte", declaró el portavoz oficial.

Hayden Panettiere | Gtres

La causa de la muerte se ha determinado como efectos tóxicos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La forma de la muerte se ha marcado como accidental.

Además se informa que este caso ha sido archivado administrativamente por la oficina del forense del condado de Greenville.

Entre los fármacos identificados en el análisis toxicológico figuran el metocarbamol, un relajante muscular que requiere de receta médica para tratar el dolor a corto plazo o la quetiapina (comercializada como Seroquel), un antipsicótico recetado para la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión mayor.

También se encontró alprazolam (conocido popularmente como Xanax), indicado para tratar la ansiedad y los trastornos de pánico.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson en 2019 | Getty Images

Por su parte, el 4-ANPP es un compuesto químico utilizado como precursor intermediario para la fabricación ilegal de fentanilo, un potente opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína del que bastan solo unos pocos miligramos para provocar un desenlace mortal.

Según las fuentes consultadas, la actriz de Heroes tenía un "traficante de drogas frecuente" en Los Ángeles al que compraba narcóticos de manera ilegal.

Las investigaciones policiales indicaron que el día anterior a su fallecimiento, Panettiere adquirió y consumió varias de estas sustancias en Los Ángeles antes de tomar un vuelo rumbo a Carolina del Sur, donde fue hallada sin vida al día siguiente.