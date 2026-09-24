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PASAPALABRA
El divertido lapsus de Moisés en Pasapalabra: confunde a Iñaki López con Patxi López en Palabras Cruzadas
El concursante riojano ha completado correctamente el apellido del presentador de Más vale tarde, pero ha querido añadir su nombre y ha provocado un inesperado gazapo.
Palabras Cruzadas ha puesto a prueba a los invitados y concursantes con famosos nacidos en 1973. Después de una primera ronda con un solo acierto, Moisés ha conseguido encadenar varios apellidos junto a Daniel Grao y Vanesa Romero en Pasapalabra.
El momento más divertido ha llegado con el presentador de Más vale tarde. Aunque bastaba con responder "López", Moisés ha querido completar el nombre y ha dicho "Patxi". Roberto Leal ha reaccionado rápidamente para corregirle: la respuesta era Iñaki López.