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Moisés convierte a Patxi López… ¡en presentador de laSexta!: “Lo he arreglado”

Moisés convierte a Patxi López… ¡en presentador de laSexta!: “Lo he arreglado”

PASAPALABRA

El divertido lapsus de Moisés en Pasapalabra: confunde a Iñaki López con Patxi López en Palabras Cruzadas

El concursante riojano ha completado correctamente el apellido del presentador de Más vale tarde, pero ha querido añadir su nombre y ha provocado un inesperado gazapo.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Palabras Cruzadas ha puesto a prueba a los invitados y concursantes con famosos nacidos en 1973. Después de una primera ronda con un solo acierto, Moisés ha conseguido encadenar varios apellidos junto a Daniel Grao y Vanesa Romero en Pasapalabra.

El momento más divertido ha llegado con el presentador de Más vale tarde. Aunque bastaba con responder "López", Moisés ha querido completar el nombre y ha dicho "Patxi". Roberto Leal ha reaccionado rápidamente para corregirle: la respuesta era Iñaki López.

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