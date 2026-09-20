¿Cuál es la alimentación de una campeona olímpica de waterpolo?: Paula Leitón revela su estricta dieta

Consciente de esta realidad, Joseba Arguiñano le ha querido preguntar sobre la nutrición que sigue para mantenerse en buena forma.

“Es una de las partes más importantes”, contaba sobre la alimentación: “Nos lo enseñan desde bien pequeños. El waterpolo es una actividad altamente exigente a muchos niveles y, como bien ha señalado Joseba, “cuando la gasolina del coche está en rojo y le metes diésel, el depósito se llena, pero el coche no funciona”.

Paula, si bien está acostumbrada a seguir estrictamente la dieta marcada por su nutricionista, ha querido confesar aquello que más echa de menos: el pan. Un alimento que le encanta; aunque, por el bien de la competición, ha dejado de lado. ¿El resultado? Nada menos que convertirse en campeona del mundo.

Si quieres conocer su dieta completa, puedes encontrarla en el vídeo de arriba.