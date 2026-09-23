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Disfruta de la entrevista completa de Bertín Osborne en El Hormiguero

El cantante ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso de su extensa carrera y para hablarnos de sus actuales proyectos profesionales.

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Patri Bea
Patri Bea
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El Hormiguero ha vuelto a recibir este miércoles en plató a un viejo amigo del programa: Bertín Osborne. El cantante se ha sentado junto a Pablo Motos para hablarnos de sus actuales proyectos profesionales y hacer un repaso por su extensa experiencia en el mundo del espectáculo.

Bertín Osborne ha comenzado la entrevista recordando cómo fue la experiencia de grabar telenovelas en Latinoamérica y, poco después, sorprendió a la audiencia improvisando una pequeña masterclass de ballet con Pablo Motos.

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El cantante también nos ha contado cómo vivió la recuperación de su vasectomía y ha bromeado mucho sobre cómo fue la operación junto a Pablo Motos. También nos ha contado que es complicado en la convivencia y ha recordado una surrealista anécdota con una niñera.

Bertín Osborne ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua y se lo ha pasado en grande junto a Pablo Motos. ¡Revive su entrevista completa en El Hormiguero dándole al play al vídeo de arriba!

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