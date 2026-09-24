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Los Hermanos Caño, sobre el fenómeno viral de su canción: “Para nosotros es un vídeo súper normal”

Los Hermanos Caño han visitado La Mesa para hablar del fenómeno viral que ha convertido su vídeo cantando en uno de los contenidos más comentados de las últimas semanas.

Los Hermanos Caño, sobre el fenómeno viral de su canción: “Para nosotros es un vídeo súper normal”

Los Hermanos Caño, sobre el fenómeno viral de su canción: “Para nosotros es un vídeo súper normal”

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Alejandro Hergon
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Los Hermanos Caño han visitado La Mesa para hablar del fenómeno viral que ha convertido uno de sus vídeos cantando en uno de los contenidos más comentados de la última semana.

“Para nosotros es un vídeo súper normal”

Miki y Javi han explicado que el vídeo surgió durante unas vacaciones en Huesca, donde cantaron juntos y decidieron compartirlo en redes. Lo que para ellos era algo habitual terminó convirtiéndose en un fenómeno viral: “Para nosotros es un vídeo súper normal, porque es como lo que hacemos desde pequeños, que es cantar, disfrutar, reírnos y ya está”.

El éxito de la canción también les ha llevado a escucharla constantemente: “Hemos acabado soñando con ella”. Los hermanos han contado además que su proyecto era empezar a sacar canciones y que su intención es seguir haciendo música.

Los memes y comentarios sobre los Hermanos Caño

La viralidad también ha generado numerosos memes y comentarios sobre ellos, incluidos los relacionados con que son “pijos” o con su supuesta vinculación con un coro parroquial. Los Caño aseguran habérselo tomado con humor: “Siempre va a haber gente que va a criticar y además es que nos hace gracia porque nos reímos”.

Para ellos, toda esta repercusión supone también una oportunidad para cumplir su sueño: “Si podemos hacer música, que es nuestro sueño, pues ¿por qué no?”.

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