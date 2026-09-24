Tamara Falcó cuenta cuál fue su "punto de inflexión" para convertirse en creyente: "No era del todo feliz"

A pesar de no venir de una educación religiosa, Tamara Falcó actualmente es creyente y ha querido compartir el origen de su fe en el programa de Cristina Pardo. Así, en su entrada a La Mesa, la presentadora le ha preguntado sobre su "punto de inflexión".

"He tenido muchas épocas de mi vida y siempre andaba buscando", empezaba explicando: "No era del todo feliz y no sabía por qué". Una situación que ha categorizado de "frustrante" y que logró superar al "irse al campo con una biblia": "Todo empezó a tener sentido".

"Empecé a rezar", continuaba: "Tenía la suerte de tener a mi abuela en ese momento, que rezaba muchísimo por toda la familia". Con este cambió, según cuenta Tamara, "sus padres fliparon"; aunque también ha aprovechado para negar que sintiera "la llamada interior" y, como tal, fuera a entrar a monja.

"Dios tenía un plan conmigo y lo sigue teniendo", ha dicho antes de sentenciar: "Me da igual que todo me esté yendo mal, yo tengo a Dios".

Puedes ver sus declaraciones completas dando play al vídeo de arriba.