ASÍ LO EXPLICA
Tamara Falcó cuenta cuál fue su "punto de inflexión" para convertirse en creyente: "No era del todo feliz"
Tamara Falcó ha visitado La Mesa y, durante su intervención, ha revelado cómo empezó a ser creyente.
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A pesar de no venir de una educación religiosa, Tamara Falcó actualmente es creyente y ha querido compartir el origen de su fe en el programa de Cristina Pardo. Así, en su entrada a La Mesa, la presentadora le ha preguntado sobre su "punto de inflexión".
"He tenido muchas épocas de mi vida y siempre andaba buscando", empezaba explicando: "No era del todo feliz y no sabía por qué". Una situación que ha categorizado de "frustrante" y que logró superar al "irse al campo con una biblia": "Todo empezó a tener sentido".
"Empecé a rezar", continuaba: "Tenía la suerte de tener a mi abuela en ese momento, que rezaba muchísimo por toda la familia". Con este cambió, según cuenta Tamara, "sus padres fliparon"; aunque también ha aprovechado para negar que sintiera "la llamada interior" y, como tal, fuera a entrar a monja.
"Dios tenía un plan conmigo y lo sigue teniendo", ha dicho antes de sentenciar: "Me da igual que todo me esté yendo mal, yo tengo a Dios".
Puedes ver sus declaraciones completas dando play al vídeo de arriba.
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