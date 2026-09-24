Chema Crespo, amigo de Zapatero, tras su versión sobre el origen de las joyas: "Se tambalean sus alegatos sobre la ética en política"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero asegura ahora en el marco de la investigación del caso Plus Ultra que las joyas encontradas en su despacho fueron un regalo del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud durante su visita oficial a España en 2007. Las piezas están valoradas en más de 1,3 millones de euros.

Zapatero ha solicitado al juez Calama que pida la colaboración de Arabia Saudí para acreditar su versión después de no haber recibido respuesta a las cartas enviadas al Palacio Real saudí. Hoy en ‘Espejo Público’ hemos hablado con Chema Crespo, director general de Diario Público y amigo del expresidente, para conocer cómo está afrontando las últimas noticias.

“Está buscando la justificación documental de su defensa”

Chema Crespo ha explicado que Zapatero está tratando de conseguir las pruebas que acrediten formalmente el origen de las joyas ante el juez. "Es bastante evidente que José Luis está buscando las pruebas de lo que es su justificación formal ante el juez en relación con este asunto", ha asegurado.

Para Crespo, no tendría sentido que el expresidente hubiera escrito reiteradamente al Palacio Real de Arabia Saudí si no pretendiera demostrar que las piezas fueron un regalo realizado durante la visita de 2007.

El director de Diario Público ha considerado que Zapatero está priorizando su estrategia judicial porque debe responder a los plazos y requerimientos de la Audiencia Nacional. Después, ha señalado, tendrá que ofrecer las explicaciones públicas que prometió.

"Lo trascendente es cómo puede recuperar el crédito ante la ciudadanía"

Crespo ha reconocido que la defensa judicial no resuelve todas las dudas abiertas alrededor de las joyas. A su juicio, Zapatero tendrá que explicar cómo puede recuperar el crédito ante la ciudadanía y ante el propio Partido Socialista. "Lo trascendente para la historia personal de José Luis y también para la historia del Partido Socialista es cómo puede acreditar ante la ciudadanía y recuperar el crédito", ha señalado.

Aunque ha reiterado que mantiene intacta su confianza personal en el expresidente, ha admitido que las últimas revelaciones afectan especialmente a su discurso público sobre la ejemplaridad.

"Él hizo unos alegatos absolutamente creíbles respecto de la ética en política y eso es lo que ahora se tambalea"

Crespo ha defendido esperar a que se conozca la "verdad judicial", pero ha añadido que Zapatero también deberá afrontar el juicio moral de la sociedad española.

"Va a ser complicado que siga siendo un activo para el PSOE"

Preguntado por el apoyo que Pedro Sánchez continúa mostrando al expresidente, Crespo ha considerado comprensible que el presidente del Gobierno mantenga públicamente su confianza en él.

Sin embargo, ha reconocido que será más difícil que Zapatero conserve el protagonismo que había recuperado dentro del PSOE y participe con normalidad en una futura campaña electoral.

"Quizá no sea un activo como lo fue. Va a ser complicado, entre otras cosas, porque le va a costar al propio José Luis"

Crespo ha señalado que las informaciones y dudas surgidas alrededor del caso han puesto en cuestión parte de su trayectoria política. No obstante, ha defendido que las joyas llevaran casi dos décadas guardadas como una prueba de que no existía una intención especulativa inmediata.

"La situación que pueden atravesar sus hijas le tortura de forma especial"

El próximo 30 de noviembre están citadas las hijas de Zapatero para ofrecer explicaciones dentro de la investigación. Chema Crespo ha asegurado que esta parte del procedimiento preocupa especialmente al expresidente.

"No es muy dado a exteriorizar sus emociones. En verano no he tenido contacto con él, pero qué duda cabe que la situación por la que pueden atravesar las hijas es algo que le tortura de forma especial", ha concluido.

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