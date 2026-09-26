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Peldanyos cuenta cómo pasó de ser ingeniero industrial a creador de contenidos: “No era esa persona”

Peldanyos acumula casi 1 millón de seguidores en Instagram; sin embargo, antes de ser creador contenido trabajaba como ingeniero industrial. Una transformación laboral que ha explicado en su visita al programa de Joseba Arguiñano.

Peldanyos cuenta cómo pasó de ser ingeniero industrial a creador de contenidos

Peldanyos cuenta cómo pasó de ser ingeniero industrial a creador de contenidos: “No era esa persona”

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Borja Tamayo
Publicado:

Cualquiera que tenga redes sociales, muy probablemente habrá visto algún vídeo de Peldanyos. El creador de contenido ya tiene casi 1 millón de followers en Instagram, desde dónde comparte con sus seguidores todo tipo de piezas de humor. Ahora bien, antes de este trabajo fue ingeniero industrial: una época de su vida por la que Joseba Arguiñano le ha querido preguntar.

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“La ingeniería cuesta tanto de sacar que cuando la has terminado sabes si es lo tuyo o no”, empezaba explicando: “Escuchaba hablar a la gente y decía, yo no soy esta persona”. De este modo, Peldanyos encontraba un claro contraste entre los ingenieros que lo rodeaban y su propia actitud frente al sector.

“Empecé a probar cosas”, continúa: “Las redes sociales me las abrí como una especie de proceso creativo”. Y es que, según él mismo, esta es precisamente la clave de su éxito mediático: dedicarse a algo por “pasión” sin importa si iba a convertirse en su principal fuente de ingresos.

Si quieres ver sus declaraciones completas, puedes encontrarlas dando play al vídeo de arriba. ¡No te lo pierdas!

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