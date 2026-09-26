ASÍ LO CUENTA
Peldanyos cuenta cómo pasó de ser ingeniero industrial a creador de contenidos: “No era esa persona”
Peldanyos acumula casi 1 millón de seguidores en Instagram; sin embargo, antes de ser creador contenido trabajaba como ingeniero industrial. Una transformación laboral que ha explicado en su visita al programa de Joseba Arguiñano.
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Cualquiera que tenga redes sociales, muy probablemente habrá visto algún vídeo de Peldanyos. El creador de contenido ya tiene casi 1 millón de followers en Instagram, desde dónde comparte con sus seguidores todo tipo de piezas de humor. Ahora bien, antes de este trabajo fue ingeniero industrial: una época de su vida por la que Joseba Arguiñano le ha querido preguntar.
“La ingeniería cuesta tanto de sacar que cuando la has terminado sabes si es lo tuyo o no”, empezaba explicando: “Escuchaba hablar a la gente y decía, yo no soy esta persona”. De este modo, Peldanyos encontraba un claro contraste entre los ingenieros que lo rodeaban y su propia actitud frente al sector.
“Empecé a probar cosas”, continúa: “Las redes sociales me las abrí como una especie de proceso creativo”. Y es que, según él mismo, esta es precisamente la clave de su éxito mediático: dedicarse a algo por “pasión” sin importa si iba a convertirse en su principal fuente de ingresos.
Si quieres ver sus declaraciones completas, puedes encontrarlas dando play al vídeo de arriba. ¡No te lo pierdas!
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