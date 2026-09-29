Receta de berenjenas rellenas de pollo con velouté: "Para una celebración queda redondo"

Ingredientes (4 p.)

2 berenjenas (grandes)

1 muslo de pollo (con el contramuslo)

1 cebolleta

2 dientes de ajo

30 g de harina

2 cucharadas de tomate frito

100 g de mozzarella rallada

400 ml de caldo de pollo

aceite de oliva virgen extra

sal

1 cucharadita de pimentón

perejil

Elaboración

Corta las berenjenas por la mitad. Con una puntilla, marca los bordes por la parte interior y haz unos cortes diagonales por toda la superficie. Ponlas en una bandeja de horno, moja con un hilo de aceite, sazona y hornea (con el horno precalentado) a 190ºC durante 30 minutos. Retíralas del horno y deja que se atemperen. Después, vacía la pulpa con la ayuda de una cuchara. Pica la carne finamente y reserva las cáscaras.

Para el relleno, calienta dos cucharadas de aceite en una sartén. Pela y pica finamente los ajos y sofríelos en la sartén. Incorpora la cebolleta picada y una pizca de sal y cocina a fuego medio durante 8-10 minutos. Retira la piel del pollo, deshuésalo y córtalo en dados pequeños. Agrégalo a la sartén y cocina a fuego vivo durante 2-3 minutos. Añade el tomate frito y el pimentón. Incorpora la pulpa de la berenjena que tenías reservada, mezcla y cocina todo junto durante 4-5 minutos. Reserva.

Para hacer la velouté, pon a calentar 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela, agrega la harina y rehógala. Vierte el caldo de pollo poco a poco sin dejar de remover con la varilla. Cocina a fuego moderado durante 8-10 minutos hasta obtener una salsa fluida, pero con consistencia.

Rellena las berenjenas y cúbrelas con la salsa velouté. Esparce un poco de queso encima de cada berenjena. Gratina (con el horno precalentado) hasta que el queso se funda y coja color.

Sirve media berenjena en cada plato y decora con una hoja de perejil.

Consejo

Es recomendable que el caldo de pollo casero esté caliente cuando lo agregues al roux (la mezcla de mantequilla y harina). Si añades el caldo frío, se formarán grumos.