TOMA NOTA
Receta de berenjenas rellenas de pollo con velouté: "Para una celebración queda redondo"
Karlos Arguiñano ha preparado unas exquisitas berenjenas rellenas de pollo con velouté y, si quieres triunfar con este plato tan sabroso, apunta bien la receta. ¡Sencillas y deliciosas!
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Ingredientes (4 p.)
2 berenjenas (grandes)
1 muslo de pollo (con el contramuslo)
1 cebolleta
2 dientes de ajo
30 g de harina
2 cucharadas de tomate frito
100 g de mozzarella rallada
400 ml de caldo de pollo
aceite de oliva virgen extra
sal
1 cucharadita de pimentón
perejil
Elaboración
Corta las berenjenas por la mitad. Con una puntilla, marca los bordes por la parte interior y haz unos cortes diagonales por toda la superficie. Ponlas en una bandeja de horno, moja con un hilo de aceite, sazona y hornea (con el horno precalentado) a 190ºC durante 30 minutos. Retíralas del horno y deja que se atemperen. Después, vacía la pulpa con la ayuda de una cuchara. Pica la carne finamente y reserva las cáscaras.
Para el relleno, calienta dos cucharadas de aceite en una sartén. Pela y pica finamente los ajos y sofríelos en la sartén. Incorpora la cebolleta picada y una pizca de sal y cocina a fuego medio durante 8-10 minutos. Retira la piel del pollo, deshuésalo y córtalo en dados pequeños. Agrégalo a la sartén y cocina a fuego vivo durante 2-3 minutos. Añade el tomate frito y el pimentón. Incorpora la pulpa de la berenjena que tenías reservada, mezcla y cocina todo junto durante 4-5 minutos. Reserva.
Para hacer la velouté, pon a calentar 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela, agrega la harina y rehógala. Vierte el caldo de pollo poco a poco sin dejar de remover con la varilla. Cocina a fuego moderado durante 8-10 minutos hasta obtener una salsa fluida, pero con consistencia.
Rellena las berenjenas y cúbrelas con la salsa velouté. Esparce un poco de queso encima de cada berenjena. Gratina (con el horno precalentado) hasta que el queso se funda y coja color.
Sirve media berenjena en cada plato y decora con una hoja de perejil.
Consejo
Es recomendable que el caldo de pollo casero esté caliente cuando lo agregues al roux (la mezcla de mantequilla y harina). Si añades el caldo frío, se formarán grumos.
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