Los dos chistes “de bares” de Karlos Arguiñano: tan sencillos y efectivos como sus recetas

Karlos Arguiñano ha dado la bienvenida a su hermana Eva para preparar una deliciosa tarta de tres leches. Un postre de víspera ideal que han ido cocinando con sumo mimo y destreza; eso sí, entre paso y paso, siempre hay hueco para el humor.

No bastante con un chiste de bares, que encajaba a la perfección con la receta que estaban poniendo a punto, Karlos ha querido superarse y contar un segundo. ¡Más gracioso todavía que el anterior!

¿Quieres partirte de risa? Dale play al vídeo de arriba y disfruta del ingenio del cocinero tantas veces como quieras .