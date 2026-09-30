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PARA PARTIRSE DE RISA

Los dos chistes “de bares” de Karlos Arguiñano: tan sencillos y efectivos como sus recetas

La cocina de Karlos Arguiñano no sería lo mismo sin su particular sentido del humor y estos dos nuevos chistes que ha contado son perfectos para reír frente a los fogones.

Eva Arguiñano y Karlos Arguiñano

Los dos chistes “de bares” de Karlos Arguiñano: tan sencillos y efectivos como sus recetas

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Borja Tamayo
Publicado:

Karlos Arguiñano ha dado la bienvenida a su hermana Eva para preparar una deliciosa tarta de tres leches. Un postre de víspera ideal que han ido cocinando con sumo mimo y destreza; eso sí, entre paso y paso, siempre hay hueco para el humor.

Receta de tarta de tres leches

Receta de tarta de tres leches: Eva Arguiñano prepara el postre perfecto para hacer de víspera

No bastante con un chiste de bares, que encajaba a la perfección con la receta que estaban poniendo a punto, Karlos ha querido superarse y contar un segundo. ¡Más gracioso todavía que el anterior!

¿Quieres partirte de risa? Dale play al vídeo de arriba y disfruta del ingenio del cocinero tantas veces como quieras .

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Receta de crema de sopa de ajo con queso y frutos secos de Joseba Arguiñano: “Interesante y llena de aroma”

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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