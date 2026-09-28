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DELICIOSOS Y VERSÁTILES

Receta de huevos a la reina con champiñones y jamón: “Siempre vais a quedar bien”

Karlos Arguiñano ha preparado unos exquisitos huevos a la reina con champiñones y jamón; ideales para “comer, cenar o desayunar”. Una receta tan sencilla como versátil con la que el chef lo tiene claro: “siempre vais a quedar bien”. ¡Toma nota!

Huevos a la reina con champiñones y jamón

Receta de huevos a la reina con champiñones y jamón: “Siempre vais a quedar bien”

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Borja Tamayo
Publicado:

Ingredientes (4 p.)

8 huevos

300 g de champiñones

2 lonchas gruesas de jamón serrano

1 cebolla

2 dientes de ajo

4 rebanadas de pan de molde

1 cucharada de harina

300 ml de leche

125 ml de vino blanco seco

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela y pica finamente la cebolla y los ajos y ponlos a pochar en la cazuela durante 8-10 minutos. Corta el jamón en dados, agrégalo y sofríelo brevemente. Limpia los champiñones, córtalos en cuartos y añádelos. Vierte el vino blanco, tapa y cocina durante 20-25 minutos.

Para preparar la bechamel, calienta una cucharada de aceite en una cazuela. Incorpora la harina y cocínala durante 2-3 minutos. Vierte la leche poco a poco sin dejar de remover con la varilla. Sazona y cocina a fuego suave hasta que coja la consistencia deseada.

Reparte los champiñones en 4 cazuelitas de barro.

Cubre con la bechamel. Casca 2 huevos en cada cazuela y pon una pizca de sal sobre cada yema. Precalienta el horno y gratina durante 4-5 minutos, hasta que cuaje la clara.

Calienta 100 ml de aceite en una sartén. Corta las rebanadas de pan de molde en triángulos y fríelos hasta que queden dorados y crujientes. Retíralos a un plato cubierto con papel absorbente de cocina. Unta las puntas en perejil picado.

Sirve las cazuelitas con 2-3 triángulos de pan por ración y decora con una hoja de perejil.

Consejo

Vigila el horno de cerca y retira la cazuela en cuanto veas que la clara está opaca y firme, pero la yema aún "tiembla" al mover el recipiente. Así quedará jugosa.

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