Peldanyos confiesa cómo vive el éxito de sus vídeos: “No se puede comparar con nada”

Dedicarse a las redes sociales y acumular prácticamente 1 millón de seguidores no es una tarea precisamente sencilla. Solo el talento, la creatividad y la constancia pueden verse reflejados en esas cifras. Pero ¿cómo recibe Peldanyos los muchísimos likes que acumulan sus vídeos?

“¿Qué te gusta más?”, le preguntaba Joseba: “¿Ir de cata, probar y comentar los platos o que ese vídeo tenga 1 millón de likes?”. Así, Peldanyos analizaba la situación, confesando que “la comida le gusta mucho” y que “es una experiencia imbatible”. No obstante, 1 millón de likes son muchos likes.

“Más allá de los números que tenga un vídeo”, continuaba el creador de contenidos: “Pensar realmente que 1 millón de personas han pulsado en tu vídeo, que dan fe de que han visto tu vídeo, que eso luego les haga pararte por la calle y te digan que les ha entretenido, les ha ayudado a pasar por un mal momento, etcétera, eso no se puede comparar con nada”.

Efectivamente, Peldanyos valora enormemente hacer feliz a otras personas y lo celebra cuando los datos llegan, así como los comentarios en la vida real. ¿Quieres ver sus declaraciones completas? ¡Dale play al vídeo de arriba!