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Plato único y completo: Receta de tallarines con pulpo de Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta de pasta con pulpo cocido ideal como plato único para cualquier comida. Una elaboración sencilla que te hará brillar ante tus comensales.

Plato único y completo: Receta de tallarines con pulpo de Arguiñano

Plato único y completo: Receta de tallarines con pulpo de Arguiñano

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano ha mostrado como elaborar una receta muy fácil en la que se integra el pulpo, la pasta y la verdura.Un plato sencillo que te puede servir como plato único y con el que puedes disfrutar en familia. Aprende a cocinar los tallarines con pulpo de Karlos Arguiñano.

Ingredientes (4 p.):

  • 400 g de tallarines frescos
  • 8 patas de pulpo (cocidas)
  • 1 cebolleta
  • 1 pimiento verde
  • 1 penca de apio
  • 1 zanahoria
  • 1 cucharada de tomate concentrado
  • 50 ml de vino blanco
  • 12 tomates cherry
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 6-8 hojas de cebollino
  • perejil

Elaboración:

Calienta 3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Limpia y corta en juliana la cebolleta, el pimiento verde, el apio y la zanahoria, y pon todo a pochar en la cazuela. Sazona y cocina a fuego moderado durante 10-12 minutos.

Durante 10 o 12 minutos
Pochar las verduras | antena3.com

Trocea 4 patas de pulpo y reserva las otra 4.

Añade el pulpo troceado a la cazuela y remueve. Agrega la pasta de tomate y el vino blanco. Mezcla con cuidado, tapa y cocina a fuego suave durante 4-5 minutos.

Para integrar todos los ingredientes
Añade el pulpo a la cazuela y remueve | antena3.com

Calienta abundante agua con sal en una cazuela. Cuando hierva, introduce la pasta y cocínala durante el tiempo que indique el fabricante.

Pasa la pasta cocida a la cazuela con las hortalizas y el pulpo, y mezcla bien. Agrega un poco de agua de cocción, si es necesario.

Mezcla la pasta con el pulpo
Mezcla la pasta con el pulpo | antena3.com

Calienta una cucharada de aceite en una sartén y dora las patas de pulpo que habías reservado.

Abre los tomates cherry por la mitad. Trocea el cebollino.

Reparte la pasta en 4 platos hondos y pon en cada uno 3 tomates cherry y una pata de pulpo. Dale un toque verde con el cebollino y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Para lograr el punto “al dente”, debes sacar la pasta del agua hirviendo un poco antes del tiempo que indique el fabricante. Terminará de cocinarse en la cazuela junto con la salsa caliente.

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