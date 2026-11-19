El 29 de noviembre, los españoles están llamados a votar en unas elecciones generales anticipadas. Una cita ante la que los partidos se preparan sus campañas políticas, en las que hemos llegado a ver posados en revistas del corazón, bailes y canciones.

"Estoy viendo mucha bajeza", afirma Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid, "han perdido las formas". Según ella, es precisamente eso lo que hace que aumente la polarización política, que Villacís advierte que se encuentra en su máxima expresión.

Nuestra colaboradora se ha mostrado muy crítica con las campañas y, especialmente, con el uso que le dan los políticos a las redes, que hoy es una gran arma para las campañas. "Las redes sociales de los partidos son propias de 3º de la ESO", sostiene Villacís.