Audiencias
Cocina abierta de Karlos Arguiñano sigue imbatible en las mañanas con su mes más visto de la temporada
El programa de cocina por excelencia continúa su carrera de éxito en las mañanas de Antena 3 con la 2ª mayor distancia sobre su directo competidor en un mes de febrero (+7,7) y su mes más visto de la temporada.
Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano continúa su carrera de éxito, sigue imbatible y lidera por 47º mes consecutivo, con un 16,7% de cuota de pantalla y 868.000 espectadores que siguen a diario el programa.
Karlos Arguiñano ha conseguido ya la segunda mayor distancia sobre su directo competidor en un mes de febrero (+7,7) y su mes más visto de la temporada.
Antena 3 continúa en febrero arrasando en audiencias
La cadena revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando 19 meses consecutivos como cadena más vista. Con un 13,1% de cuota, crece por segundo mes consecutivo y logra mejorar respecto a febrero del pasado año gracias a la fortaleza y estabilidad de su programación. Así, sigue imbatible. Antena 3 logra la mayor ventaja en 30 años en un mes de febrero sobre su competidor privado (+4,3 puntos), desde 1996, y amplía su ventaja sobre la siguiente opción (+0,9 puntos). Otro mes más, sus contenidos triunfan de la mañana a la noche, consiguiendo nuevamente los informativos, los programas y las series más vistos de la televisión.
En febrero, mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, logrando de nuevo los programas más vistos de la TV: El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte en el top 3 siendo líderes imbatibles. Además, este mes Pasapalabra entrega su mayor bote de la historia a Rosa en un hito que se convierte emisión más vista de febrero tras sumar su audiencia en diferido con un total de 3.933.000 espectadores. En cuanto a las apuestas estelares de Prime Time, al liderazgo de 'El Desafío', se suma el de ‘El Capitán en Japón’ y ‘Atrapa un millón’ en las noches de miércoles y sábados, respectivamente.
En informativos, Antena 3 Noticias continúa en datos extraordinarios y encadena 74 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a distancias rotundas sobre sus competidores. La oferta informativa de Antena 3 registra su mejor febrero en cuatro años (desde 2022) y continúa con las ediciones más vistas de la televisión. También Espejo Público mantiene su gran tendencia desde el inicio de año y vuelve a ser líder entre privadas.
En ficción, febrero ha sido un mes sobresaliente para Antena 3, que triunfa con su oferta diaria y con sus nuevos estrenos en la franja estelar. Sueños de libertad vuelve a coronarse como la serie más vista de la televisión batiendo su máxima cuota de la historia, líder invicta un mes más. En Prime Time, triunfa y lidera con sus dos nuevas apuestas, las más vistas del horario estelar este mes: Perdiendo el juicio debuta como la serie nacional más vista de la noche y ‘En tierra lejana’ se alza como el nuevo fenómeno internacional, batiendo récord tras récord y siendo la opción líder en todos sus días de emisión.
Publicidad