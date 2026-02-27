Cocina abierta de Karlos Arguiñano sigue imbatible en las mañanas con su mes más visto de la temporada

Cocina abierta de Karlos Arguiñano continúa su carrera de éxito, sigue imbatible y lidera por 47º mes consecutivo, con un 16,7% de cuota de pantalla y 868.000 espectadores que siguen a diario el programa.

Karlos Arguiñano ha conseguido ya la segunda mayor distancia sobre su directo competidor en un mes de febrero (+7,7) y su mes más visto de la temporada.

Antena 3 continúa en febrero arrasando en audiencias

La cadena revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando 19 meses consecutivos como cadena más vista. Con un 13,1% de cuota, crece por segundo mes consecutivo y logra mejorar respecto a febrero del pasado año gracias a la fortaleza y estabilidad de su programación. Así, sigue imbatible. Antena 3 logra la mayor ventaja en 30 años en un mes de febrero sobre su competidor privado (+4,3 puntos), desde 1996, y amplía su ventaja sobre la siguiente opción (+0,9 puntos). Otro mes más, sus contenidos triunfan de la mañana a la noche, consiguiendo nuevamente los informativos, los programas y las series más vistos de la televisión.

En febrero, mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, logrando de nuevo los programas más vistos de la TV: El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte en el top 3 siendo líderes imbatibles. Además, este mes Pasapalabra entrega su mayor bote de la historia a Rosa en un hito que se convierte emisión más vista de febrero tras sumar su audiencia en diferido con un total de 3.933.000 espectadores. En cuanto a las apuestas estelares de Prime Time, al liderazgo de 'El Desafío', se suma el de ‘El Capitán en Japón’ y ‘Atrapa un millón’ en las noches de miércoles y sábados, respectivamente.

En informativos, Antena 3 Noticias continúa en datos extraordinarios y encadena 74 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a distancias rotundas sobre sus competidores. La oferta informativa de Antena 3 registra su mejor febrero en cuatro años (desde 2022) y continúa con las ediciones más vistas de la televisión. También Espejo Público mantiene su gran tendencia desde el inicio de año y vuelve a ser líder entre privadas.

En ficción, febrero ha sido un mes sobresaliente para Antena 3, que triunfa con su oferta diaria y con sus nuevos estrenos en la franja estelar. Sueños de libertad vuelve a coronarse como la serie más vista de la televisión batiendo su máxima cuota de la historia, líder invicta un mes más. En Prime Time, triunfa y lidera con sus dos nuevas apuestas, las más vistas del horario estelar este mes: Perdiendo el juicio debuta como la serie nacional más vista de la noche y ‘En tierra lejana’ se alza como el nuevo fenómeno internacional, batiendo récord tras récord y siendo la opción líder en todos sus días de emisión.