Antena 3 sube y sigue imbatible en febrero: encadena 19 meses consecutivos como la TV líder

Antena 3 (13,1%) continúa otro mes como la TV líder y lo hace creciendo tanto respecto a enero como a hace un año, alcanzando así 19 meses consecutivos de liderazgo absoluto. Una vez más, reafirma su dominio entre las cadenas y también en el número de victorias que consigue en el mes, liderando el 73% de las jornadas de febrero (19 de 26 días, frente a los 7 de La1 de sus competidores).

También continúa imbatible en Prime Time, donde sube al 14,1% de cuota y aumenta la ventaja a +5,7 puntos (la más alta en 3 años, desde marzo de 2023) sobre su competidor directo en la franja estelar y más atractiva para los anunciantes, y sigue a casi +2 puntos de ventaja sobre la cadena pública. Igualmente, revalida su liderazgo en la Sobremesa (17,9%), a casi +10 puntos de su rival, por lo que conquista nuevamente las franjas de mayor consumo.

En la Mañana (11,3%) sigue por delante de su competidor privado, subiendo de lunes a viernes al 13,3% de cuota y aumentando la ventaja con su rival a +2,5 puntos, la más alta desde noviembre de 2024.

Antena 3 Noticias (19,5% y +2,1 M) encadena 74 meses consecutivos de liderazgo (desde enero 2020) y reforzando su posición como referente informativo. Anota su mejor febrero en 4 años y se sitúa a +11,1 puntos de ventaja sobre su rival privado. Sus dos informativos de lunes a viernes son el contenido regular más visto de la TV.

Antena 3 Noticias 1 (23,2% y 2,3 M) suma 97 meses de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018) con su mejor febrero en 20 años (desde 2006), además de su mes de febrero más visto. Mantiene una ventaja sobre su competidor directo de casi +14 puntos.

Antena 3 Noticias 2 (18,9% y 2,4 M) acumula 67 meses de liderazgo en el Prime Time (desde agosto de 2020), con máximo de temporada, además de su mejor febrero en cuota en 3 años y su mes más visto en 2 años. Consigue una de las mayores ventajas en la historia sobre su inmediato competidor al aventajarle en más de 11 puntos.

Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,7% y 1,8 M) también suma 67 meses como la opción informativa más vista del fin de semana con su mejor dato en febrero desde 2009, 17 años. La 1ª edición (22,2% y 2,1 M) continúa líder durante 67 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos con su mejor febrero desde 2008 y siendo de nuevo el informativo más visto del fin de semana, mientras que la 2ª (12,9% y +1,5 M) tiene su mejor febrero de los últimos tres años.

Noticias de la mañana (14,2% y 178.000) logra su mejor cuota de temporada y su mes más visto en casi un año.

Antena 3 Deportes continúa imbatible como la información deportiva líder, destacando la primera edición L-V, con su mejor febrero histórico (20%), y en fin de semana, con máxima cuota histórica (19,9%).

continúa imbatible como la información deportiva líder, destacando la primera edición L-V, con su mejor febrero histórico (20%), y en fin de semana, con máxima cuota histórica (19,9%). Espejo Público (12,2% y 338.000) mantiene su fuerte arranque de año y firma su 2º mejor mes de la temporada. Vuelve a ser líder entre privadas, superando a su inmediato competidor por +0,4 puntos. En la franja de 8.55 a 11.00 sube al 13,6% y sigue líder entre privadas (a +0,4 puntos de su rival directo).

Antena 3 acapara el top de programas más vistos de la TV

Antena 3 vuelve a conseguir los programas más vistos de la televisión, con Pasapalabra, El Hormiguero y La ruleta de la suerte de nuevo en lo más alto del ranking.

El Hormiguero (14,5% y 1,9 M) vuelve a ser el programa más visto de la noche y líder absoluto un mes más, alcanzando la mayor distancia de la temporada con el siguiente programa (+3,4 puntos). Es el formato con más espectadores únicos de la televisión, con 4,3 millones de media en cada emisión de febrero.

Pasapalabra (20,5% y 2,1 M) arrasa en lo más alto del ranking de entretenimiento, de nuevo líder absoluto y a +12,1 puntos sobre su principal competidor y +7,6 sobre la cadena pública, consiguiendo cada tarde 4 millones de espectadores únicos. Este mes, alcanza el hito de entregar el mayor bote de su historia ante 3,7 M de espectadores (36,8%), en la que se convierte en la emisión más vista de febrero tras sumar su audiencia en diferido con un total de 3.933.000 espectadores, siendo también la emisión de entretenimiento más vista de la temporada

La ruleta de la suerte (20,8% y +1,6 M) alcanza 70 meses consecutivos de liderazgo y es el programa con mayor cuota de toda la TV, a +11,9 puntos de su rival directo. Más de 3,2 M de espectadores únicos siguen a diario el programa, que vuelve a triunfar en el fin de semana (17,9% y +1,3 M)

El Desafío (14,6% y +1,3 M) continúa como el programa líder y más visto de la noche del viernes, superando a sus principales perseguidores por +4 y +7,2 puntos y alcanzando más de 3,7 M de espectadores únicos en la temporada

Y ahora Sonsoles (10,1% y 819.000) repite como el magacín privado más visto de las tardes, líder nuevamente sobre su competidor

El Capitán en Japón (12,3% y 856.000) se estrena líder en la noche del miércoles y 'Atrapa un millón' (10,8% y +1,1 M) hace lo propio en la del sábado. Logran 2,2 M y 2,8 M de espectadores únicos, respectivamente

Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16,7% y 868.000) sigue imbatible y lidera por 47º mes consecutivo con la 2ª mayor distancia sobre su directo competidor en un mes de febrero (+7,7) y su mes más visto de la temporada

Antena 3 logra las series más vistas y Sueños de libertad cumple 2 años en récord histórico