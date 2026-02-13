Las curiosidades del programa
¿Qué pescado macho se puede convertir en hembra a los dos años de vida? Arguiñano lo desvela
¡Tan real como la vida misma! Karlos Arguiñano ha contado durante el programa cómo un pescado macho se puede convertir en hembra a los dos años de vida.
Por muy raro que parezca, esto es tan real como la vida misma.
Se trata de la dorada, un pescado blanco nada graso, muy saludable y por lo que acabamos de sabes, muy versátil. Tanto como para convertirse en hembra aunque haya nacido siendo macho.
Pero aquí viene lo más interesante: ¿sabes en qué momento decide la dorada convertirse en hembra? Porque no todos los machos acaban tomando esta decisión tan drástica.
Karlos Arguiñano ha desvelado la razón que lleva a la Dorada macho a convertirse en hembra ¡con todo detalle! ¡No te pierdas el vídeo!
