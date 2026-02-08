Antena3
Karlos Arguiñano propone incluir la cocina y el reciclaje como nuevas asignaturas escolares: “Es fundamental”

El chef ha señalado que, para el bienestar de los niños en el futuro, habría que añadir estas dos nuevas asignaturas en la enseñanza.

Karlos Arguiñano

Julián López
Karlos Arguiñano tiene una rutina en la que se reúne con sus amigos muy temprano para comentar las noticias del día, y el chef tiene una sensación que no se quita de la cabeza: cada vez hay menos pájaros, menos pescado…

“Hemos creado más basura en estos 50 años que en los últimos 500”, señala Arguiñano mientras cocina unos pimientos rellenos de arroz y carne. El chef califica de “disparate” la cantidad de residuos que genera el ser humano, mermando la naturaleza a nuestro alrededor.

Por ello, Arguiñano ha señalado dos nuevas asignaturas que deberían enseñar a los niños en las escuelas: la cocina, por supuesto, y el reciclaje, en concreto las normas de urbanidad. “Es fundamental para estar sano y ser feliz”, apunta el chef. ¡Dale al play y no te pierdas todas sus declaraciones!

