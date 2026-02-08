Karlos Arguiñano propone incluir la cocina y el reciclaje como nuevas asignaturas escolares: “Es fundamental”

Karlos Arguiñano tiene una rutina en la que se reúne con sus amigos muy temprano para comentar las noticias del día, y el chef tiene una sensación que no se quita de la cabeza: cada vez hay menos pájaros, menos pescado…

“Hemos creado más basura en estos 50 años que en los últimos 500”, señala Arguiñano mientras cocina unos pimientos rellenos de arroz y carne. El chef califica de “disparate” la cantidad de residuos que genera el ser humano, mermando la naturaleza a nuestro alrededor.

Por ello, Arguiñano ha señalado dos nuevas asignaturas que deberían enseñar a los niños en las escuelas: la cocina, por supuesto, y el reciclaje, en concreto las normas de urbanidad. “Es fundamental para estar sano y ser feliz”, apunta el chef. ¡Dale al play y no te pierdas todas sus declaraciones!