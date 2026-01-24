Antena3
El pequeño accidente del que ha salido ileso Arguiñano: "Estoy como para ir a El Desafío"

Karlos Arguiñano ha sufrido una caída que, afortunadamente, ha quedado en un susto. El cocinero lo ha contado todo durante el programa.

El pequeño accidente del que ha salido ileso Arguiñano: "Estoy como para ir a El Desafío"

Karlos Arguiñano ha sufrido un pequeño accidente casero, así lo ha asegurado durante el programa mientras cocinaba los jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata.

La misma mañana en la que ha elaborado esta receta, Arguiñano ha tenido una aparatosa caída que, afortunadamente, ha quedado en un susto. El cocinero ha salido ileso.

"Estoy como para ir a El Desafío", bromea Arguiñano. El incidente ha ocurrido mientras desayunaba junto a sus amigos, y una de sus nietas lo ha presenciado todo. Nos lo cuenta en el vídeo.

