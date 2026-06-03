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El momento en el que Joseba le da la sorpresa a Arguiñano: "El viernes ves el programa desde el sofá"

"¿Me vas a decir la sorpresa que tenías?", pregunta Karlos Arguiñano a Joseba, intrigado ante la espera para saber de qué se trata.

El momento en el que Joseba le da la sorpresa a Arguiñano: "El viernes ves el programa desde el sofá"

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Joseba Arguiñano ha acudido al programa de Cocina abierta como cada día, para elaborar una de sus recetas fáciles y curiosas. Pero esta vez tenía un sorpresón para su padre.

Karlos Arguiñano ha esperado pacientemente hasta el final del programa: "¿Me vas a decir la sorpresa que tenías?".

Justo en ese momento Joseba ha anunciado la gran noticia: "El viernes ves el programa desde el sofá con mamá". ¿Quieres ver cómo reacciona Karlos Arguiñano al notición? ¡No te pierdas el vídeo!

A partir de ahora, cada viernes Joseba Arguiñano conducirá Cocina abierta con la compañía de un invitado conocido y, aunque no ha querido desvelar quién lo acompañará esta semana, deja claro que "lo conocemos, seguro".

Cocina abierta mantiene su estructura habitual en Antena 3, con Karlos Arguiñano al frente de lunes a jueves.

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Antena 3» Programas» Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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