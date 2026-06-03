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Joseba Arguiñano se pone al frente de Cocina abierta los viernes: contará con invitados conocidos

Cada viernes, Cocina abierta de Joseba Arguiñano contará con invitados en una edición que amplía el universo del formato sin alterar su esencia.

Joseba Arguiñano se pone al frente de Cocina abierta los viernes: contará con invitados conocidos

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Antena 3 refuerza la oferta de Cocina abierta con una nueva apuesta en su emisión de los viernes: Joseba Arguiñano se pondrá al frente del programa en esa jornada semanal a partir de este viernes 5 de junio, en una evolución del formato que responde al creciente seguimiento que el cocinero ha generado entre los espectadores.

Joseba Arguiñano se pondrá al frente del programa cada viernes

Su presencia en el programa en los últimos años, así como sus intervenciones en otros espacios televisivos, han consolidado a Joseba Arguiñano como uno de los perfiles más valorados por la audiencia. Su estilo cercano, didáctico y desenfadado ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en uno de los grandes atractivos del formato.

Este impulso se traduce ahora en una edición propia dentro de Cocina abierta, en la que asumirá la conducción de los viernes con un enfoque que amplía las posibilidades del programa sin modificar sus señas de identidad.

El programa incorpora además la participación de invitados conocidos

La versión semanal que encabezará Joseba incorporará además la participación de invitados conocidos, que compartirán cocina y conversación en cada entrega. Una dinámica que aportará nuevas historias, recetas y momentos al espacio, manteniendo el carácter accesible y familiar que define al formato.

Cocina abierta continuará así con su estructura habitual a lo largo de la semana, con Karlos Arguiñano al frente de lunes a jueves, consolidando la propuesta gastronómica líder y más reconocida de la televisión. Cocina abierta sigue así ampliando su universo manteniendo intacta su vocación: acercar la cocina a todos los espectadores con un tono cercano, útil y reconocible.

Cocina abierta también está disponible fuera de España a través de Antena 3 Internacional y atresplayer internacional.

Cocina abierta, 50 meses de liderazgo consecutivo

Cocina abierta es la oferta líder de su franja desde hace ya 50 meses consecutivos. Con Karlos Arguiñano al frente, el programa cerró el pasado mes de mayo con un 16,9% de cuota de pantalla media, superando por casi 8 puntos a su competidor y logrando la mayor distancia histórica con su rival.

El formato gastronómico, ya historia de la televisión en España, se estrenó en 2019 como continuación de Karlos Arguiñano en tu cocina. Una ventana del cocinero vasco en Antena 3 que acumula más de 15 años continuados en la cadena. Durante este tiempo, Arguiñano ha contado con la colaboración en su programa de su hijo Joseba Arguiñano y su hermana Eva Arguiñano.

El entretenimiento a lo grande, un éxito en Antena 3

Cocina abierta de Karlos Arguiñano forma parte de la gran familia de entretenimiento de Antena 3 y marca nuevos máximos de audiencia.

Atresmedia tiene en sus manos formatos que han sido y son reconocidos de manera internacional por el gran éxito que los ha acompañado a lo largo de los años, como La Voz, Mask Singer, Pasapalabra, La ruleta de la suerte, Atrapa un millón y El Hormiguero, que se ha coronado durante 11 años consecutivos como el programa líder de su franja. En Atresmedia residen los formatos más adaptados del mundo.

En Atresmedia se apuesta por la creación de formatos originales y así han nacido programas como El Desafío, líder absoluto en su quinta edición, o Tu cara me suena, uno de los formatos de mayor éxito a nivel internacional.

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