Los seguidores de Karlos Arguiñano, como buenos aficionados a la cocina, tienden a tener recetas exquisitas en sus libros personales. Por eso, cuando llega una a las manos del cocinero, no duda en ponerlas a prueba.

Esta vez le ha llegado el turno al “recetón” de congrio en salsa al aroma de azafrán de la suegra de Antonio, fan del programa. Una maravilla del mar que no te puedes perder: ¡apunta bien la receta!

Ingredientes (4 p.)

4 rodajas de congrio abierto (150 g cada una)

2 rodajas de congrio cerrado

2 cebolletas

1 diente de ajo

1 puerro (con la parte verde)

2 zanahorias

1 tomate

harina y huevo para rebozar

1 cucharada de harina

150 ml de vino blanco

aceite de oliva virgen extra

sal

18-20 hebras de azafrán

perejil

Elaboración

Para hacer el caldo, pon abundante agua con sal en una cazuela. Introduce las rodajas de congrio cerrado, la parte verde del puerro, las zanahorias peladas y unas ramas de perejil. Sazona y deja que se cocine durante 18-20 minutos. Cuela y resérvalo.

Calienta unos 100 ml de aceite en una sartén. Sazona las rodajas de congrio abierto, pásalas por harina y huevo batido y fríelas por los dos lados hasta que cojan color. Retíralas a un plato con papel absorbente de cocina.

Cuela el aceite donde has frito el pescado. Pela y pica finamente el ajo, las cebolletas y la parte blanca del puerro. Deja pochar durante 5-6 minutos. Incorpora el tomate rallado y cocina durante 5-6 minutos más. Agrega la harina y rehógala bien. Vierte el vino blanco y el caldo. Añade el azafrán y deja cocinar durante 8-10 minutos. Introduce el congrio y cocina el conjunto durante 8 minutos aproximadamente, 3-4 minutos por cada lado.

Sirve una rodaja de congrio en cada plato y salsea. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.

Consejo

Para preparar congrio al azafrán, usa la parte abierta (delantera) en rodajas para el guiso principal y reserva la parte cerrada (cola) para hacer el caldo o fumet, aprovechando así las diferencias de textura y espinas de cada corte.

Consejo

Los trozos de pescado que has utilizado para el caldo, puedes desmigarlos, retirarles las espinas y servirlos de aperitivo con una pizca de sal, un chorro de aceite y perejil picado.