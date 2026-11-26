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LA MESA
Cristina Pardo pone contra las cuerdas a José Bono por su defensa de Pedro Sánchez frente a Felipe González
El exministro de Defensa ha protagonizado un intenso intercambio con la presentadora de La Mesa al justificar los cambios de criterio de Pedro Sánchez y cuestionar la postura de Felipe González.
José Bono ha visitado La Mesa en plena polémica por sus críticas a Felipe González, que ha anunciado su intención de votar en blanco en las elecciones generales del 29 de noviembre.
Durante la entrevista, Cristina Pardo le ha recordado que González mantiene posiciones que Sánchez defendía anteriormente. Bono ha respondido que "el mundo evoluciona" y que cambiar de opinión no tiene por qué ser negativo. Para explicar su respaldo al presidente del Gobierno pese a sus discrepancias, ha recurrido a una comparación familiar: "Yo estoy con mis hijos aunque discrepe con ellos".