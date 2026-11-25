Eva Arguiñano ha vuelto con la mejor repostería para, esta vez, preparar un delicioso budapestrulle. Un postre clásico de Suecia que ha dejado a Karlos con la boca abierta, poniendo en valor lo “orgulloso” que está de su hermana. ¡No te pierdas la receta!

Ingredientes (6-8 p.)

Para el daquoise de avellanas

6 claras de huevo

180 g de azúcar

150 g de avellanas tostadas

40 g de harina de maíz refinada

Para el chantilly de vainilla

400 ml de nata (35% M.G.)

40 g de leche en polvo

40 g de azúcar glas

5 g de vainilla en polvo

Para el montaje

200 g de mandarinas en almíbar

50 g de chocolate negro (70%)

5 ml de aceite de girasol

menta para decorar

Elaboración

Para el dacquoise de avellana, coloca las avellanas y la harina de maíz en el vaso de la picadora. Tritura. Por otro lado, monta las claras a punto de nieve con la batidora de varillas. Añade el azúcar en tres golpes mientras bates (el primer tercio cuando empiezan a clarear, el segundo cuando se integren y el tercero al final).

Cuando el merengue esté bien tieso, incorpora la avellana con la harina. Mezcla con suaves movimientos envolventes e introduce la masa en una manga pastelera. Cubre una bandeja de horno con papel de hornear y extiende la masa hasta cubrir toda la bandeja.

Hornea (con el horno precalentado) a 170ºC con calor arriba y abajo y con ventilador durante 20 minutos aproximadamente. Retira el bizcocho del horno y deja que se enfríe.

Para el chantilly de vainilla, pon en un bol la nata muy fría y la vainilla y bate con la batidora de varillas a velocidad baja-media. Conforme empiecen a formarse burbujas, sube la velocidad poco a poco. Cuando empiece a montar, comienza a agregar poco a poco el azúcar glas y la leche en polvo. Pasa la crema a una manga pastelera.

Dale la vuelta al bizcocho (mantenlo sobre el papel de horno) y extiende encima la nata montada (dejando la mitad del bizcocho libre para que haya espacio para enrollar). Extiende sobre el chantilly los gajos de mandarina y enrolla el bizcocho con ayuda del papel de horno.

Derrite el chocolate y mézclalo con el aceite. Pásalo a una manga pastelera.

Cubre el bizcocho con unos montoncitos de nata y pon un gajo de mandarina entre cada montoncito. Dibuja hilos de chocolate sobre la superficie y decora con unas hojas de menta.

Consejo

Conserva el budapestrulle en la nevera y sácalo unos 5 minutos antes de servir.

Consejo

Si no consigues enrollar el bizcocho porque se te rompe puedes cortarlo en porciones y hacer un milhojas.