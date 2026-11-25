POSTRE SUECO
Karlos Arguiñano, muy “orgulloso” de su hermana Eva por este delicioso budapestrulle
Karlos Arguiñano se ha quedado sin palabras cuando su hermana Eva lo ha sorprendido con un exquisito budapestrulle. Una receta de repostería que no te puedes perder.
Publicidad
Eva Arguiñano ha vuelto con la mejor repostería para, esta vez, preparar un delicioso budapestrulle. Un postre clásico de Suecia que ha dejado a Karlos con la boca abierta, poniendo en valor lo “orgulloso” que está de su hermana. ¡No te pierdas la receta!
Ingredientes (6-8 p.)
- Para el daquoise de avellanas
- 6 claras de huevo
- 180 g de azúcar
- 150 g de avellanas tostadas
- 40 g de harina de maíz refinada
- Para el chantilly de vainilla
- 400 ml de nata (35% M.G.)
- 40 g de leche en polvo
- 40 g de azúcar glas
- 5 g de vainilla en polvo
Para el montaje
- 200 g de mandarinas en almíbar
- 50 g de chocolate negro (70%)
- 5 ml de aceite de girasol
- menta para decorar
Elaboración
Para el dacquoise de avellana, coloca las avellanas y la harina de maíz en el vaso de la picadora. Tritura. Por otro lado, monta las claras a punto de nieve con la batidora de varillas. Añade el azúcar en tres golpes mientras bates (el primer tercio cuando empiezan a clarear, el segundo cuando se integren y el tercero al final).
Cuando el merengue esté bien tieso, incorpora la avellana con la harina. Mezcla con suaves movimientos envolventes e introduce la masa en una manga pastelera. Cubre una bandeja de horno con papel de hornear y extiende la masa hasta cubrir toda la bandeja.
Hornea (con el horno precalentado) a 170ºC con calor arriba y abajo y con ventilador durante 20 minutos aproximadamente. Retira el bizcocho del horno y deja que se enfríe.
Para el chantilly de vainilla, pon en un bol la nata muy fría y la vainilla y bate con la batidora de varillas a velocidad baja-media. Conforme empiecen a formarse burbujas, sube la velocidad poco a poco. Cuando empiece a montar, comienza a agregar poco a poco el azúcar glas y la leche en polvo. Pasa la crema a una manga pastelera.
Dale la vuelta al bizcocho (mantenlo sobre el papel de horno) y extiende encima la nata montada (dejando la mitad del bizcocho libre para que haya espacio para enrollar). Extiende sobre el chantilly los gajos de mandarina y enrolla el bizcocho con ayuda del papel de horno.
Derrite el chocolate y mézclalo con el aceite. Pásalo a una manga pastelera.
Cubre el bizcocho con unos montoncitos de nata y pon un gajo de mandarina entre cada montoncito. Dibuja hilos de chocolate sobre la superficie y decora con unas hojas de menta.
Consejo
Conserva el budapestrulle en la nevera y sácalo unos 5 minutos antes de servir.
Consejo
Si no consigues enrollar el bizcocho porque se te rompe puedes cortarlo en porciones y hacer un milhojas.
Publicidad