A días de cumplirse un mes del accidente ferroviario de Urda, Curro Vázquez ha recordado a su hermano Antonio, que perdió la vida en el siniestro. El torero ha contado en 'Espejo Público' cómo vivió aquellos días de angustia y la difícil espera hasta conocer la noticia de su fallecimiento.

"Yo con 75 años ya viviré el resto que me quede con esta situación, con mi hermano en la cabeza y con la forma que ha tenido de morir", lamentaba.

2 días y una noche de angustia

Curro Vázquez ha relatado cómo vivió aquel día, antes de conocer que su hermano viajaba en uno de los trenes accidentados. Estaba haciendo su rutina habitual cuando recibió una llamada de su sobrino. "En el tren iba mi padre", le decía. Rápidamente se movilizaron hasta Atocha para recibir información, pero niega que allí les facilitaran una lista de los viajeros de ambos trenes.

Su hermano Antonio viajaba en el vagón 8, del que asegura que "no se salvó nadie". El torero ha recordado la angustia de los días posteriores al accidente, ya en Urda, ante la falta de información que recibían los familiares, que se abrazaban y lloraban mientras esperaban noticias de sus seres queridos. Entre ellas, llegaron incluso falsas informaciones sobre familiares que supuestamente estaban hospitalizados y que finalmente no se encontraban allí.

"Es un dolor muy fuerte que se lleva uno toda la vida"

Fueron dos días y una noche de desesperación, en los que llegó a recorrer unos 100 hospitales. Finalmente, la trágica noticia llegó a Juanfran, el hijo de Antonio. "Pienso en el dolor de esas madres que ha desaparecido el hijo o el hijo que ha desaparecido la madre y es un dolor muy fuerte que se lleva uno toda la vida", decía.

En este contexto, ha destacado el trato que recibieron por parte de los familiares afectados: "Es impresionante lo bueno que es el pueblo de España". Sin embargo, ha marcado una clara diferencia con los políticos, de los que asegura que no ha recibido ni una llamada ni una disculpa.

"Puente ha sido un ministro siniestro"

Durante el programa, Curro Vázquez también ha reaccionado a los aplausos y elogios que los socialistas dedicaron al exministro de Transportes, Óscar Puente, tras su dimisión, a las palabras de Pedro Sánchez en nuestro programa sobre las indemnizaciones a las familias y a los bailes en los mítines del PSOE apenas 48 horas después del accidente de Urda.

El diestro se llevaba las manos a la cabeza y recordaba las muertes que se han producido este año en las vías ferroviarias. "Puente ha sido un ministro siniestro, lo pusieron para ladrar y meterse con la gente". Para él, era un "desastre" de Sánchez que "este personaje" fuese ministro.

"Estoy deseando que haya un juicio, porque están destrozando no solo a un país, sino al Partido Socialista, donde había gente muy buena", consideraba, cargando contra el Gobierno actual y lamentando el cambio que contempla en el socialismo. Según sus palabras, no encuentra un calificativo lo suficientemente fuerte y ofensivo para describir la "maldad" que ve tanto en Puente como en Sánchez.

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