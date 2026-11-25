Karlos Arguiñano ha traído una exquisita receta de rollitos de repollo rellenos de carne que, como él mismo ha señalado, está “para chuparse los dedos”. Por mucho que sea un proceso relativamente laborioso, el resultado bien merece la pena. Y es que no pueden tener mejor pinta. “¡La hemos armado!”, ha exclamado el cocinero al emplatar y, si quieres aprender a llevarla a cabo, presta atención a cada paso.

Ingredientes (4 p.)

Para los rollitos

1 repollo mediano

400 g de carne picada (mezcla ternera y cerdo)

180 g de arroz

1 cebolla

1 cucharada de tomate concentrado

1 cucharadita de pasta de pimiento rojo

1 cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de cayena molida

6-8 hojas de menta

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Para la salsa

½ l de caldo caliente (el del escaldado)

1 cucharada de tomate concentrado

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de harina de maíz refinada

Elaboración

Calienta abundante agua con una pizca de sal en una cazuela. Saca 12-14 hojas de repollo y escáldalas (en varias tandas) durante 2-3 minutos. Según se vayan ablandando, ve retirándolas a una fuente, antes de que queden demasiado blandas, para evitar que se rompan al enrollarlas.

Pon el arroz en un bol a remojo durante 15 minutos aproximadamente.

Transcurrido este tiempo, escurre el arroz y ponlo en un bol amplio. Incorpora la carne picada, el tomate concentrado, la pasta de pimiento rojo, la pimienta negra, la cayena molida y la menta picada. Pela y pica finamente la cebolla y agrégala. Sazona, moja con dos cucharadas de aceite y mezcla bien.

A la hora de hacer los rollitos, aplasta el tronquito de cada hoja de repollo con el canto de un cuchillo para que los puedas enrollar con facilidad una vez rellenados. Coloca una cucharada de relleno cerca del extremo más ancho de cada una, dobla los lados hacia adentro y enrolla; hazlo con firmeza, pero sin apretar demasiado. Coloca los rollitos en una tartera (cazuela amplia y baja).

Para la salsa, pon en un bol el caldo, el concentrado de tomate y el aceite de oliva. Mezcla bien y viértela sobre los rollitos. Tapa y cocina a fuego suave durante 30 minutos.

Sirve 3 rollitos en cada plato. Diluye la harina de maíz en un poco de agua y agrégala a la salsa que ha quedado en la cazuela. Dale un meneo para que coja cuerpo y condimenta con perejil picado al gusto. Moja los rollitos con la salsa y decora con una hoja de perejil.

Consejo

Añade agua del escaldado de las hojas de repollo a la cazuela de los rollitos si se secan demasiado mientras los cocinas.