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EN TIERRA LEJANA
La ingeniosa excusa de Alya para seducir a Cihan En tierra lejana: una noche de hotel que lo cambia todo
Un inesperado corte de carretera obliga a Alya y Cihan a pasar la noche en un hotel, donde ella idea un plan para acercarse definitivamente a su marido.
La historia de amor de Alya y Cihan da un paso decisivo En tierra lejana. Aunque tenían previsto dormir en habitaciones separadas, la doctora aprovecha una copa de vino y un pequeño engaño para conseguir que él se quede a su lado.
Alya tira un cenicero desde la terraza y finge estar bebida para llamar su atención. Cuando Cihan descubre sus verdaderas intenciones, ella le recuerda que siguen casados y le invita a acompañarla a la ducha. Entre besos y complicidad, ambos viven finalmente su primera noche juntos.