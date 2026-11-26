La historia de amor de Alya y Cihan da un paso decisivo En tierra lejana. Aunque tenían previsto dormir en habitaciones separadas, la doctora aprovecha una copa de vino y un pequeño engaño para conseguir que él se quede a su lado.

Alya tira un cenicero desde la terraza y finge estar bebida para llamar su atención. Cuando Cihan descubre sus verdaderas intenciones, ella le recuerda que siguen casados y le invita a acompañarla a la ducha. Entre besos y complicidad, ambos viven finalmente su primera noche juntos.