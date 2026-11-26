Karlos Arguiñano ha recuperado la receta familiar de Cristina, documentalista del programa, para poner a punto un postre “de hogar”. Las chulas de calabaza, en casa de su compañera, desaparecían en cuanto se cocinaban: una realidad que sin duda se habrá producido igualmente en el plató. Y es que el cocinero tenía claro que iban “a desaparecer”. ¡Toma nota de la receta!

Ingredientes (4 p.)

½ kg de calabaza cacahuete

150 g de harina de trigo

3 huevos

1 cucharada de miel

aceite de girasol

1 pizca de sal

canela y azúcar para espolvorear

menta para decorar

Elaboración

Calienta abundante agua con una pizca de sal en una cazuela. Pela la calabaza, córtala en dados y cuécela durante 15-20 minutos. Escúrrela.

Casca 3 huevos en el vaso de la batidora. Incorpora la calabaza, la harina y la miel. Tritura y deja reposar la masa durante media hora aproximadamente.

Calienta abundante aceite de girasol (unos 400 ml) en una sartén. Remueve la masa y, cuando el aceite esté bien caliente, ve echando en la sartén porciones de masa con ayuda de una cuchara. Cocínalas por los dos lados (a fuego no muy fuerte) Las chulas de calabaza estarán listas en cuanto se vuelvan ligeramente doradas (tienen que quedar blandas). Retíralas de la sartén y escúrrelas sobre papel absorbente de cocina para que escurra el exceso de aceite.

Mezcla en un plato el azúcar y la canela. Reboza las chulas en esta mezcla y sírvelas templadas o frías (del tiempo).

Consejo

A la hora de freír las chulas el aceite debe estar caliente, pero sin humear (unos 170–175°C). Si está frío, la masa absorbe aceite; si está demasiado fuerte, se queman por fuera y quedan crudas por dentro.

Consejo

Dejar reposar la mezcla entre 15 y 30 minutos antes de freír permite que la harina se hidrate bien y que el impulsor actúe para dar esponjosidad.