A tres días de las elecciones generales, los cuatro principales candidatos se vuelven a ver las caras después del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de la pasada semana. Esta vez, con dos nuevos contendientes en el tablero, Santiago Abascal y Ada Colau, el debate cambia de estrategia: ya no es un duelo, sino una partida en la que cada movimiento puede condicionar al resto.

Para el experto en comunicación política César Calderón, la clave está en conquistar al votante moderado, "el PP sabe perfectamente que las elecciones anteriores las perdió porque no consiguió convencer del todo a los votantes moderados", explica. Mientras, considera que el PSOE tiene asegurada buena parte de la izquierda y necesita evitar que ese elector dé el salto al Partido Popular.

"Este debate es una partida de poker"

Pero en un debate a cuatro no basta con preparar el ataque al adversario directo, hay que elegir a quién se señala, a quién se ignora y con quién se puede coincidir, "no es un duelo, es más bien una partida de poker. En el cara a cara cada uno elige a quién ataca, a quién ignora y con quién se alía", apunta el analista político.

El objetivo, insiste Calderón, debe estar claro antes de subir al atril, saber a quién se quiere convencer, "si quieren impactar en el votante moderado, lo que deben hacer es construir todo su debate en torno a esos votantes moderados para tratar de llevarlos a las urnas". Porque, advierte, que una cosa es ganar el debate ante los medios y otra muy distinta hacerlo electoralmente.

"No está todo decidido"

Aunque el voto parece bastante cristalizado, Calderón recuerda que en anteriores elecciones también parecía que todo estaba decidido y, sin embargo, el PSOE logró recuperar votantes en el último momento. La batalla de esta noche puede ser también la de movilizar a quienes dudan entre votar, cambiar de partido o quedarse en casa.

Y en esa partida hay un riesgo que ningún candidato debería perder de vista, lo que Cesar Calderón denomina como el fuego amigo, "tanto Sánchez como Feijóo tienen que tener mucho cuidado con lo que pasa en sus extremos. Yo, si fuera Feijóo, no me fiaría mucho de Abascal", advierte Calderón. Esta noche, en un debate donde cada ataque puede tener un destinatario y cada silencio una intención, no solo se medirán los candidatos: también sus estrategias para llegar al 29-N.

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