César Antonio Molina, ministro de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero, se ha sumado a los críticos con la intervención de José Bono en la campaña electoral. La petición de Bono a Felipe González para que vote a Pedro Sánchez ha provocado una respuesta del expresidente, que ha asegurado que se guarda explicaciones para no perjudicar electoralmente al partido.

"Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice siempre Felipe González. Por lo tanto, no iba ahora a cambiar mi opinión", ha afirmado Molina hoy en 'Espejo Público', antes de calificar la aparición de Bono como "un gravísimo error".

"Debería haberse callado"

"Si explico públicamente por qué no puedo votar a este gobierno perderán millones de votos más. Sin presupuesto no hay ni un solo gobierno democrático. Me tiran de la lengua. Bono, que dice que me lo vuelva a pensar y tal. Voy a decir que se lo vuelva a pensar él". Con estas palabras justificaba Felipe González el por qué de su silencio cuando le piden explicar su voto.

Molina ha respaldado esa posición y ha considerado que Bono no debería haber intervenido. El exministro ha sostenido que una petición expresa de González para no votar a Sánchez podría tener consecuencias electorales: "Felipe, si dijera todo lo que sabe y propusiera no solo que él no va a votar, sino que no se votara a Sánchez, perderían bastantes miles de votantes".

"Yo no he dicho la palabra comisionista"

"Según se dice, la fama de Bono es bastante triste en los últimos años. Es una persona que ha perdido su fe, su ideología y se ha dedicado a ganar dinero, según se dice", ha expresado el exministro de Cultura de Zapatero. Susanna Griso ha puntualizado que no le consta que la actividad profesional de Bono esté judicializada y ha subrayado que hacer negocios después de abandonar la política no supone, por sí mismo, una ilegalidad.

Molina ha aclarado entonces que no estaba formulando una acusación contra el exministro. "No, yo no digo eso. Yo no he dicho la palabra comisionista", ha respondido. Aunque ha aludido a rumores e informaciones publicadas, ha reconocido expresamente que carece de datos para sostener esa calificación. "Yo no lo estoy acusando de nada", ha insistido el exministro de Cultura.

"Yo creo que son intereses particulares"

Griso también ha recuperado declaraciones anteriores de Bono sobre el Estatuto de Cataluña, los indultos y los pactos con el independentismo, contraponiéndolas con su actual petición de voto para Sánchez.

Preguntado por ese recorrido político, Molina ha atribuido el cambio a motivaciones personales. "Él sabrá, yo creo que son por intereses, por intereses particulares", ha manifestado.

El exministro ha sostenido, como interpretación propia, que Bono y otros antiguos dirigentes se sienten más protegidos con Sánchez que ante un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Al desarrollar ese argumento, ha vuelto a matizar: "Yo no los acuso de nada, no soy quién para hacerlo".

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