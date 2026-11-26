Elena Furiase y Marta Hazas han visitado El Hormiguero para presentar su película Hechos probados. Durante la entrevista, Pablo Motos ha preguntado a Elena por la capacidad de Lolita Flores para descubrir los secretos de sus hijos.

La actriz ha recordado que, cuando perdió la virginidad, su madre la esperaba en casa y le preguntó directamente: "Ya, ¿no? Ya eres mujer". Elena, muy nerviosa, terminó confesándoselo entre lágrimas: "¡Sí, mamá! ¡Ha sido precioso!". Una anécdota con la que ha demostrado la intuición de Lolita.