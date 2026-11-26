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Este viernes, vota para ayudar a los cuatro coaches de La Voz a elegir a sus favoritos
Mañana llega la primera semifinal de La Voz. Los 16 talents se subirán al escenario y el público ayudará a los cuatro coaches a elegir las voces que merecen continuar en la competición.
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La Voz entra en su recta final. Mañana, viernes, llega la primera semifinal en directo, una noche decisiva en la que los dieciséis talents que han superado las Batallas Cruzadas volverán a subirse al escenario para demostrar que merecen seguir luchando por la victoria.
Esta vez, el público tendrá un papel fundamental en las decisiones. Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López necesitarán la ayuda de los espectadores para elegir a sus favoritos de cada equipo y decidir qué voces continúan en el programa.
Después de semanas de Audiciones a ciegas, Batallas y grandes emociones, los talents tendrán que dar lo mejor de sí mismos. Cada actuación será una nueva oportunidad para conquistar a los coaches y conseguir el apoyo del público en una de las noches más importantes de la edición.
¿Quiénes conseguirán continuar en La Voz? ¿Qué artistas conquistarán al público? ¡Mañana, viernes, a las 22:00 horas, no te pierdas la primera Semifinal en directo de La Voz en Antena 3 y atresplayer!
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