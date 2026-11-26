La Voz entra en su recta final. Mañana, viernes, llega la primera semifinal en directo, una noche decisiva en la que los dieciséis talents que han superado las Batallas Cruzadas volverán a subirse al escenario para demostrar que merecen seguir luchando por la victoria.

Esta vez, el público tendrá un papel fundamental en las decisiones. Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López necesitarán la ayuda de los espectadores para elegir a sus favoritos de cada equipo y decidir qué voces continúan en el programa.

Después de semanas de Audiciones a ciegas, Batallas y grandes emociones, los talents tendrán que dar lo mejor de sí mismos. Cada actuación será una nueva oportunidad para conquistar a los coaches y conseguir el apoyo del público en una de las noches más importantes de la edición.

¿Quiénes conseguirán continuar en La Voz? ¿Qué artistas conquistarán al público? ¡Mañana, viernes, a las 22:00 horas, no te pierdas la primera Semifinal en directo de La Voz en Antena 3 y atresplayer!