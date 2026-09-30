Así funcionan los taxi-pateras: aprovechan días de lluvia y niebla para trazar nuevas rutas y trasladar personas a la Península

A las costas españolas ya no sólo llegan migrantes a nado, ahora lo hacen mediante un sistema mucho más sofisticado. Son los llamados taxi-pateras, embarcaciones rápidas utilizadas para trasladar personas a la Península.

La ruta se inicia en la playa ceutí del Sarchal, es la primera parada, y desde ahí el trayecto en taxi-patera continúa. De hecho, en los últimos meses las fuerzas de seguridad han detectado un repunte de las llegadas de estos vehículos a las costas de Cádiz. "El Sarchal es una de las playas de las que salen, te montas en el taxi y en 15 minutos estás en la península", cuenta Samuel, un vecino ceutí.

Llegada masiva a la Península

El Campo de Gibraltar sufre buena parte de esta presión migratoria, otro punto clave en el mapa migratorio. En la zona, en las últimas horas se han llevado a cabo intervenciones en aguas de la Bahía de Algeciras. "El hecho de que todas esas personas que pasaron de Marruecos hacia Ceuta entraran de forma masiva significa que su objetivo es llegar a la Península. Si por la vía legal no lo están consiguiendo, toda aquel que tenga recursos pagará esa fórmula, que por otro lado son las habituales. La empresa del crimen se aprovechan de eso y utilizan lanchas que en muchos casos han sido robadas de Sotogrande o en otros puertos deportivos de la zona", cuentan desde Jusapol.

El problema es que no hay medios para acabar con estas prácticas: "Nos superan. Son bandas organizadas que se han profesionalizado y que manejan mucho dinero. Con la falta de personal que tenemos y los medios, que no terminan de ser los que necesitamos ni los adecuados, nos encontramos un poco saturados, tanto en el mar como en tierra", afirman desde Jucil.

Según las estimaciones de organizaciones policiales, con este método las mafias ya han conseguido introducir por el estrecho de Gibraltar a decenas de personas que formaron parte de la avalancha en la frontera a finales de julio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.