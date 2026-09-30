Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A LAS 22 HORAS

"La emoción gira con cada tirada": los premios más espectaculares vuelven a La ruleta de la suerte noche este sábado

La ruleta de la suerte noche no para de girar y, este sábado, llega un nuevo programa con los premios más espectaculares posibles.

María en La ruleta de la suerte noche

"La emoción gira con cada tirada": los premios más espectaculares vuelven a La ruleta de la suerte noche este sábado

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La ruleta de la suerte noche pone en juego premios realmente alucinantes. Casillas que llegan a los 5.000€, gajos especiales o el codiciado sobre con 100.000€ en la Gran Final son algunas de las grandes recompensas a las que aspiran los concursantes.

Todo puede suceder cuando se tira de la ruleta y, a base de estrategia y fortuna, los jugadores pueden cambiar su vida radicalmente al salir del plató.

Porque, como el propio Jorge Fernández anuncia, "la emoción gira con cada tirada". No te pierdas este sábado, a partir de las 22 horas, una nueva entrega de La ruleta de la suerte noche en Antena 3.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Cristina, propietaria que lleva 6 años con un inquiokupa

Cristina, propietaria que lleva seis años con una familia de inquiokupas: "La única solución es el desahucio"

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

La ruleta de la suerte alcanza 77 meses de liderazgo consecutivos

PATERAS TAXI

Así funcionan los taxi-pateras: aprovechan días de lluvia y niebla para trazar nuevas rutas y trasladar personas a la Península

Pasapalabra
AUDIENCIAS MENSUALES

Pasapalabra continúa arrasando en septiembre: 2,7 millones de espectadores únicos siguen cada día el concurso

Alba Carrillo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todas las reacciones a la histórica demanda de Feliciano López a Alba Carrillo

Pablo Motos desvela cómo está Ilia Topuria tras sufrir la primera derrota de su carrera
Audiencias septiembre

El Hormiguero estrena la decimotercera temporada coronando el top de programas más vistos del mes

El programa presentado por Pablo Motos ha comenzado el curso en septiembre como líder absoluto.

CASERO MARICARMEN
EXPERIENCIA CON MARICARMEN

Ignacio Lázaro, antiguo casero de Maricarmen: "Fue una mala vecina, se atrincheró en la casa hasta el día del desahucio"

El antiguo casero, cuenta su experiencia personal y explica que su familia subvencionó a Maricarmen para hacer frente a los gastos.

Receta de dorada a la lima con chips de yuca

Receta de dorada a la lima con chips de yuca: riquísima y lista solo en diez minutos

Receta de tarta de tres leches

Receta de tarta de tres leches: Eva Arguiñano prepara el postre perfecto para hacer de víspera

Decretos de vivienda.

Jon Goitia, propietario de 15 pisos: "Veo todo el decreto como un ataque a los inversores, a los propietarios y a los promotores"

Publicidad