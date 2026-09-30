"La emoción gira con cada tirada": los premios más espectaculares vuelven a La ruleta de la suerte noche este sábado

La ruleta de la suerte noche pone en juego premios realmente alucinantes. Casillas que llegan a los 5.000€, gajos especiales o el codiciado sobre con 100.000€ en la Gran Final son algunas de las grandes recompensas a las que aspiran los concursantes.

Todo puede suceder cuando se tira de la ruleta y, a base de estrategia y fortuna, los jugadores pueden cambiar su vida radicalmente al salir del plató.

Porque, como el propio Jorge Fernández anuncia, "la emoción gira con cada tirada". No te pierdas este sábado, a partir de las 22 horas, una nueva entrega de La ruleta de la suerte noche en Antena 3.