A LAS 22 HORAS
"La emoción gira con cada tirada": los premios más espectaculares vuelven a La ruleta de la suerte noche este sábado
La ruleta de la suerte noche no para de girar y, este sábado, llega un nuevo programa con los premios más espectaculares posibles.
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La ruleta de la suerte noche pone en juego premios realmente alucinantes. Casillas que llegan a los 5.000€, gajos especiales o el codiciado sobre con 100.000€ en la Gran Final son algunas de las grandes recompensas a las que aspiran los concursantes.
Todo puede suceder cuando se tira de la ruleta y, a base de estrategia y fortuna, los jugadores pueden cambiar su vida radicalmente al salir del plató.
Porque, como el propio Jorge Fernández anuncia, "la emoción gira con cada tirada". No te pierdas este sábado, a partir de las 22 horas, una nueva entrega de La ruleta de la suerte noche en Antena 3.
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