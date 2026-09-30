VIVIENDA
Preocupación por el estado de salud de Maricarmen, el símbolo de la crisis de la vivienda: "Está más deteriorada"
Hablamos con Vicente, el primo de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada la semana pasada. Tras convertirse en un símbolo de lucha, la presión popular logró que le permitieran volver a su casa, aunque aún continúa ingresada en el hospital.
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El desahucio de Maricarmen ha revolucionado la capital. Cientos de personas salieron a la calle y la presión popular ha logrado que Urbagestión y el Ayuntamiento de Madrid permitan a Maricarmen volver a casa.
La acampada en Sol continúa, a la espera de que el viernes se aprueben los dos decretos presentados en el Consejo de Ministros. Unos decretos que proponen medidas para evitar desahucios y proteger los contratos indefinidos de alquiler.
Por su parte, Maricarmen continúa ingresada en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Según su primo Vicente, "está más deteriorada con respecto a días anteriores", aunque aún se desconocen las causas.
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Desde el lunes, se le han realizado seis pruebas a Maricarmen y aún está a la espera de recibir los resultados. "Hoy no le van a dar el alta y supongo que mañana tampoco", advierte Vicente. ¿Cuándo podrá Maricarmen volver a casa?
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