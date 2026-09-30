Preocupación por el estado de salud de Maricarmen, el símbolo de la crisis de la vivienda: "Está más deteriorada"

El desahucio de Maricarmen ha revolucionado la capital. Cientos de personas salieron a la calle y la presión popular ha logrado que Urbagestión y el Ayuntamiento de Madrid permitan a Maricarmen volver a casa.

La acampada en Sol continúa, a la espera de que el viernes se aprueben los dos decretos presentados en el Consejo de Ministros. Unos decretos que proponen medidas para evitar desahucios y proteger los contratos indefinidos de alquiler.

Por su parte, Maricarmen continúa ingresada en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Según su primo Vicente, "está más deteriorada con respecto a días anteriores", aunque aún se desconocen las causas.

Desde el lunes, se le han realizado seis pruebas a Maricarmen y aún está a la espera de recibir los resultados. "Hoy no le van a dar el alta y supongo que mañana tampoco", advierte Vicente. ¿Cuándo podrá Maricarmen volver a casa?