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Los gritos desesperados de una ceutí que pide que no se les olvide: "¡Llevamos sesenta días, ya está bien!"

Se cumplen dos meses del salto masivo de 80.000 migrantes. Un hecho que aún condiciona la ciudad autónoma, que no ha conseguido volver a la normalidad.

Ceutí

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Sara Sanz Navarro
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Ceuta continúa sumida en el caos y la tensión. Dos meses después de que 80.000 migrantes cruzaran la frontera entre Marruecos y España, la ciudad autónoma sigue sin volver a ser lo que era.

Los ceutíes viven con miedo y las calles se llenan de violencia e inseguridad. Aún miles de migrantes siguen instalados en asentamientos improvisados, en playas y en los campamentos oficiales.

Tras dos meses de crisis, el Gobierno no ha logrado dar una respuesta. Los ceutíes se sienten abandonados y piden desesperadamente ayuda. "¡Llevamos 60 días aguantando esta situación!", grita Encarna, "¡ya está bien!".

Los caballas no entienden la inactividad del Gobierno y se muestran indignados ante la rápida respuesta que ha dado a otros asuntos de actualidad, como la crisis de vivienda. "En cinco días han hecho una ley para Maricarmen", señala Encarna.

"¡Necesitamos ayuda!", afirma Encarna. ¿Logrará Ceuta volver a la normalidad y obtener una respuesta de las autoridades?

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