Lucía, multipropietaria indignada con los decretos de vivienda: "No se puede legislar de espaldas a los propietarios"

Continúa la acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Maricarmen está a la espera de recibir el alta hospitalaria y volver a su casa, mientras los manifestantes siguen luchando por una solución a la enorme crisis de vivienda que atravesamos.

Ayer se presentaban en el Consejo de Ministros dos decretos que deberán ser aprobados o no este mismo viernes en un pleno extraordinario. Dos decretos que proponen medidas para evitar los desahucios o establecer contratos indefinidos de alquiler, entre otros puntos.

Algunos propietarios se han mostrado en desacuerdo con estos decretos. Lucía Aguirre, por ejemplo, es inversora y multipropietaria y asegura que estas medidas tan solo servirán para que los caseros vendan sus viviendas y se vayan a invertir a otro país.

"Si pretendéis poner contratos indefinidos, id buscando las viviendas con las que lo haréis porque con las nuestras no será", afirma, "un alquiler siempre debería ser temporal".

Lucía Aguirre cree que, si los sindicatos pretenden proteger a personas vulnerables, deberían pedir construcción de vivienda pública. "No se puede legislar de espaldas a los propietarios", advierte.

Los ojos del país están puestos en el viernes, cuando se deberán aprobar o rechazar los decretos. ¿Se logrará atajar la crisis?