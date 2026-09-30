Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRISIS DE VIVIENDA

Lucía, multipropietaria indignada con los decretos de vivienda: "No se puede legislar de espaldas a los propietarios"

El Consejo de Ministros propone dos decretos que pretenden atajar la crisis de vivienda. Dos decretos que han generado polémica y con los que algunos propietarios no están de acuerdo.

Multipropietaria

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Continúa la acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Maricarmen está a la espera de recibir el alta hospitalaria y volver a su casa, mientras los manifestantes siguen luchando por una solución a la enorme crisis de vivienda que atravesamos.

Maricarmen

Ayer se presentaban en el Consejo de Ministros dos decretos que deberán ser aprobados o no este mismo viernes en un pleno extraordinario. Dos decretos que proponen medidas para evitar los desahucios o establecer contratos indefinidos de alquiler, entre otros puntos.

Algunos propietarios se han mostrado en desacuerdo con estos decretos. Lucía Aguirre, por ejemplo, es inversora y multipropietaria y asegura que estas medidas tan solo servirán para que los caseros vendan sus viviendas y se vayan a invertir a otro país.

"Si pretendéis poner contratos indefinidos, id buscando las viviendas con las que lo haréis porque con las nuestras no será", afirma, "un alquiler siempre debería ser temporal".

Lucía Aguirre cree que, si los sindicatos pretenden proteger a personas vulnerables, deberían pedir construcción de vivienda pública. "No se puede legislar de espaldas a los propietarios", advierte.

Los ojos del país están puestos en el viernes, cuando se deberán aprobar o rechazar los decretos. ¿Se logrará atajar la crisis?

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Multipropietaria

Lucía, multipropietaria indignada con los decretos de vivienda: "No se puede legislar de espaldas a los propietarios"

Maricarmen

Preocupación por el estado de salud de Maricarmen, el símbolo de la crisis de la vivienda: "Está más deteriorada"

María en La ruleta de la suerte noche

"La emoción gira con cada tirada": los premios más espectaculares vuelven a La ruleta de la suerte noche este sábado

Cristina, propietaria que lleva 6 años con un inquiokupa
DECRETO DE VIVIENDA

Cristina, propietaria que lleva seis años con una familia de inquiokupas: "La única solución es el desahucio"

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte
Audiencias septiembre

La ruleta de la suerte alcanza 77 meses de liderazgo consecutivos

PATERAS TAXI
CEUTA

Así funcionan los taxi-pateras: aprovechan días de lluvia y niebla para trazar nuevas rutas y trasladar personas a la Península

En los últimos meses se ha detectado un repunte de las llegadas a las costas de Cádiz en taxi-pateras. La avalancha de Ceuta ha intensificado el negocio de estas mafias.

Pasapalabra
AUDIENCIAS MENSUALES

Pasapalabra continúa arrasando en septiembre: 2,7 millones de espectadores únicos siguen cada día el concurso

Pasapalabra continúa como uno de los grandes referentes de Antena 3 en septiembre. El concurso lidera de forma absoluta las tardes con un 17,8% de cuota de pantalla y 1,4 millones de espectadores, aumentando además su ventaja frente a sus principales competidores.

Alba Carrillo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todas las reacciones a la histórica demanda de Feliciano López a Alba Carrillo

Pablo Motos desvela cómo está Ilia Topuria tras sufrir la primera derrota de su carrera

El Hormiguero estrena la decimotercera temporada coronando el top de programas más vistos del mes

CASERO MARICARMEN

Ignacio Lázaro, antiguo casero de Maricarmen: "Fue una mala vecina, se atrincheró en la casa hasta el día del desahucio"

Publicidad