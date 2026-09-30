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La ruleta de la suerte alcanza 77 meses de liderazgo consecutivos

El programa presentado por Jorge Fernández ha obtenido en el inicio de temporada su mejor mes desde septiembre de 2025.

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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La ruleta de la suerte con un 21,8% de cuota de pantalla y más de 1,5 millones de espectadores alcanza 77 meses consecutivos de liderazgo con su mejor mes desde diciembre de 2025. Supera por +14,7 puntos a su rival privado, la mayor distancia de la historia, y en +9,4 puntos a la cadena pública. Supera los 2,9 millones de espectadores únicos que siguen a diario el programa, que triunfa igualmente durante el fin de semana (17,8% y +1,2 M)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano con un 16,3% de cuota de pantalla y 782.000 espectadores también es líder en septiembre, imponiéndose a todos sus competidores y sumando cada día más de 1,2 millones de espectadores únicos.

Y ahora Sonsoles con un 10,3% de cuota de pantalla y 735.000 espectadores crece en el inicio de temporada y es el magacín líder de las cadenas comerciales, a una ventaja de su inmediato competidor de +2,3 puntos. Se impone con claridad al nuevo concurso de su rival con una ventaja de +2,3 puntos. Destaca, además, en el número de espectadores únicos, con más de 3,1 millones cada día.

Antena 3 inicia la temporada arrasando: es la TV que más crece de las cadenas principales y repite liderazgo en septiembre, con la mayor ventaja con su competidor en un arranque de curso en 30 años y aumentado la distancia también con la cadena pública. laSexta también crece en septiembre

Antena 3 con un 12,8% de cuota de pantalla se alza líder también en septiembre, creciendo y ganando en las principales franjas de televisión, Sobremesa y Prime Time, y dominando en el 86% de las jornadas del mes. Arrasa con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.

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