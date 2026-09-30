La ruleta de la suerte alcanza 77 meses de liderazgo consecutivos

La ruleta de la suerte con un 21,8% de cuota de pantalla y más de 1,5 millones de espectadores alcanza 77 meses consecutivos de liderazgo con su mejor mes desde diciembre de 2025. Supera por +14,7 puntos a su rival privado, la mayor distancia de la historia, y en +9,4 puntos a la cadena pública. Supera los 2,9 millones de espectadores únicos que siguen a diario el programa, que triunfa igualmente durante el fin de semana (17,8% y +1,2 M)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano con un 16,3% de cuota de pantalla y 782.000 espectadores también es líder en septiembre, imponiéndose a todos sus competidores y sumando cada día más de 1,2 millones de espectadores únicos.

Y ahora Sonsoles con un 10,3% de cuota de pantalla y 735.000 espectadores crece en el inicio de temporada y es el magacín líder de las cadenas comerciales, a una ventaja de su inmediato competidor de +2,3 puntos. Se impone con claridad al nuevo concurso de su rival con una ventaja de +2,3 puntos. Destaca, además, en el número de espectadores únicos, con más de 3,1 millones cada día.

Antena 3 inicia la temporada arrasando: es la TV que más crece de las cadenas principales y repite liderazgo en septiembre, con la mayor ventaja con su competidor en un arranque de curso en 30 años y aumentado la distancia también con la cadena pública. laSexta también crece en septiembre

Antena 3 con un 12,8% de cuota de pantalla se alza líder también en septiembre, creciendo y ganando en las principales franjas de televisión, Sobremesa y Prime Time, y dominando en el 86% de las jornadas del mes. Arrasa con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.