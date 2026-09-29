MIÉRCOLES TRAS EL HORMIGUERO
Antonio Resines, nuevo invitado de La Mesa este miércoles
El actor será uno de los protagonistas de La Mesa, pero todavía no podemos desvelar el motivo de su visita. ¿Qué le trae hasta la mesa de Cristina Pardo?
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Hay visitas que se pueden anunciar y otras que necesitan guardar un pequeño secreto. La de Antonio Resines en La Mesa es una de ellas.
El actor se incorpora a La Mesa de Cristina Pardo y su presencia promete dejar una de esas preguntas que solo tienen una respuesta: ¿de qué va a hablar Antonio Resines en La Mesa?
De momento, tendremos que esperar para conocer el motivo de su visita. No podemos adelantarte qué historia le trae hasta el programa ni qué se esconde detrás de su llegada.
Así que toca hacer memoria, sacar conclusiones y, por qué no, lanzar alguna teoría. ¿Qué crees que puede traer a Antonio Resines hasta la mesa de Cristina Pardo?
¿Ya tienes alguna teoría? Muy pronto, en La Mesa, este miércoles en Antena 3 después de El Hormiguero.
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