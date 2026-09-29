Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MIÉRCOLES TRAS EL HORMIGUERO

Antonio Resines, nuevo invitado de La Mesa este miércoles

El actor será uno de los protagonistas de La Mesa, pero todavía no podemos desvelar el motivo de su visita. ¿Qué le trae hasta la mesa de Cristina Pardo?

Antonio Resines, nuevo invitado de La Mesa este miércoles

Antonio Resines, nuevo invitado de La Mesa este miércoles

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

Hay visitas que se pueden anunciar y otras que necesitan guardar un pequeño secreto. La de Antonio Resines en La Mesa es una de ellas.

El actor se incorpora a La Mesa de Cristina Pardo y su presencia promete dejar una de esas preguntas que solo tienen una respuesta: ¿de qué va a hablar Antonio Resines en La Mesa?

De momento, tendremos que esperar para conocer el motivo de su visita. No podemos adelantarte qué historia le trae hasta el programa ni qué se esconde detrás de su llegada.

Así que toca hacer memoria, sacar conclusiones y, por qué no, lanzar alguna teoría. ¿Qué crees que puede traer a Antonio Resines hasta la mesa de Cristina Pardo?

¿Ya tienes alguna teoría? Muy pronto, en La Mesa, este miércoles en Antena 3 después de El Hormiguero.

Samir Bennis considera que no es el momento para la la visita del rey a Ceuta: "Le va a molestar a Marruecos"

Samir Bennis considera que no es el momento para la la visita del rey a Ceuta: "Marruecos se va a molestar"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

La alerta de Chema Gil Garre

La alerta de Gil Garre sobre la amenaza yihadista en Ceuta: "Han entrado perfiles mucho más determinados a actuar"

llamada

Miriam Nogueras llama al 'Teléfono Rojo' de Espejo Público para explicar las propuestas y criticar al Gobierno por la gestión del nuevo decreto

Antonio Resines, nuevo invitado de La Mesa este miércoles

Antonio Resines, nuevo invitado de La Mesa este miércoles

Llamada telefonica con Ricardo Alonso
Desahucio Maricarmen

Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, tras el acuerdo: "No hemos hecho ningún gesto de presión hacia Maricarmen y tratan de cancelarnos"

RAFAEL LATORRE
'Al Otro Lado'

Rafa Latorre duda que la acampada del Sol por Maricarmen sea otro 15M y explica que las propuestas escuchadas son "inviables y no van a llegar a ningún lado"

Goleada de Maxi Iglesias en El Hormiguero: adivina películas con sinónimos a toda velocidad
El Hormiguero

Goleada de Maxi Iglesias en El Hormiguero: adivina películas con sinónimos a toda velocidad

Maxi Iglesias y Susana Abaitua se han enfrentado a un divertido juego de Trancas y Barrancas en el que tenían que adivinar películas a partir de sus sinónimos. Maxi ha empezado fuerte y ha acabado llevándose la victoria.

Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian
A las 21:45 horas

Hoy, Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian serán los protagonistas en El Hormiguero

Los actores llegan al programa juntos para compartir su actualidad profesional.

Carlos Latre se mete en la piel de Leire Díez y hace reír a El Hormiguero

“Que fluyan las cosas”: Carlos Latre se mete en la piel de Leire Díez y hace reír a El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Susana Abaitua y Maxi Iglesias en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Susana Abaitua y Maxi Iglesias en El Hormiguero

“Entré en paranoia”: Susana Abaitua recuerda el día que apareció una columna vertebral en casa de Victoria Luengo

“Entré en paranoia”: Susana Abaitua recuerda el día que apareció una columna vertebral en casa de Victoria Luengo

Publicidad