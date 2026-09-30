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Josep Juanpere presentaba heridas en el cuello, según el auto: "Alguien le estranguló"

Nueve meses después de la muerte del arquitecto Josep Juanpere, el caso vuelve a ponerse sobre la mesa y se investiga la posibilidad de que no fuera una muerte natural. Carlos Quílez nos da todos los detalles del auto de prisión de la detenida, la entonces pareja del fallecido.

Josep Juanpere

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Josep Juanpere, un famoso arquitecto catalán, aparecía muerto el 26 de diciembre en su casa de Baqueira. En aquel entonces, todo apuntaba a una muerte natural, pero ahora, nueve meses después, la detención de su pareja hace saltar todas las alarmas. Una detención tras la que ha quedado en libertad al pagar una fianza de 80.000 euros.

En aquel entonces, el médico no quiso arriesgarse y firmar que se trataba de una muerte natural. Una decisión que ahora es especialmente relevante.

Josep Juanpere

En Y ahora Sonsoles hemos podido acceder al auto, que aclara lo que ocurrió aquel día. El 26 de diciembre, el sobrino de Juanpere se lo encontró muerto en su casa, a la que tuvo que acceder con una radiografía porque la mujer del arquitecto se negaba a abrir la puerta.

Juanpere llevaba días muerto. El 24 de diciembre era trasladado al hospital por una indisposición y el 26 fallecía por una parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, unas marcas en el cuello compatibles con "el empleo de la fuerza externa" son especialmente sospechosas.

"Alguien le estranguló", advierte nuestro compañero Carlos Quílez. Este también desvela que, en el momento en el que llegó la policía, la detenida pronunció las palabras: "Me quería casar con él, pero él no se quería casar". "La relación entre el fallecido y la detenida era mucho más que tensa", señala Quílez. ¿Qué le ocurrió a Juanpere aquella noche?

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