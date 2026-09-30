CRISIS DE VIVIENDA
Ignacio Lázaro, antiguo casero de Maricarmen: "Se le ofreció adquirir su vivienda a un precio ventajoso"
El desahucio de Maricarmen se ha convertido en el símbolo de la lucha por la crisis de vivienda. Tras el acuerdo de Urbagestión y del Ayuntamiento de Madrid, la mujer de 87 años podrá volver a casa y hoy hablamos con su antiguo casero: ¿qué opina de esta medida?
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Maricarmen, una mujer de 87 años, fue desahuciada de la vivienda en la que llevaba más de 70 años la semana pasada. Desde entonces, su rostro se ha convertido en el símbolo de la revolución y la lucha por la crisis de la vivienda.
Cientos de personas han salido a la calle para protestar, acampando en la Puerta del Sol de Madrid. La presión popular ha logrado no solo que el Consejo de Ministros presente dos decretos de vivienda pendientes de aprobación, sino que además ha hecho que se alcance un acuerdo que permite a Maricarmen volver a su casa.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ignacio Lázaro, antiguo casero de Maricarmen. Este era propietario del edificio entero y se lo vendió a Urbagestión, la empresa inmobiliaria que terminó desahuciando a Maricarmen. "No podíamos incrementar la rentabilidad del inmueble, solo quedaba una solución, enajenarse del edificio", señala Ignacio Lázaro
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Según el antiguo casero de Maricarmen, se le ofreció adquirir la vivienda antes de vendérsela a Urbagestión "a un precio ventajoso". "La situación era totalmente irregular, ella sabía que se vendía el edificio", asegura. Un caso que hoy se ha convertido en toda una revolución.
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