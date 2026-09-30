Ignacio Lázaro, antiguo casero de Maricarmen: "Se le ofreció adquirir su vivienda a un precio ventajoso"

Maricarmen, una mujer de 87 años, fue desahuciada de la vivienda en la que llevaba más de 70 años la semana pasada. Desde entonces, su rostro se ha convertido en el símbolo de la revolución y la lucha por la crisis de la vivienda.

Cientos de personas han salido a la calle para protestar, acampando en la Puerta del Sol de Madrid. La presión popular ha logrado no solo que el Consejo de Ministros presente dos decretos de vivienda pendientes de aprobación, sino que además ha hecho que se alcance un acuerdo que permite a Maricarmen volver a su casa.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ignacio Lázaro, antiguo casero de Maricarmen. Este era propietario del edificio entero y se lo vendió a Urbagestión, la empresa inmobiliaria que terminó desahuciando a Maricarmen. "No podíamos incrementar la rentabilidad del inmueble, solo quedaba una solución, enajenarse del edificio", señala Ignacio Lázaro

Según el antiguo casero de Maricarmen, se le ofreció adquirir la vivienda antes de vendérsela a Urbagestión "a un precio ventajoso". "La situación era totalmente irregular, ella sabía que se vendía el edificio", asegura. Un caso que hoy se ha convertido en toda una revolución.