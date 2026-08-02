Los Korhan recuperan por fin su mansión y celebran el regreso de Abidin a la familia

La pesadilla parece haber terminado para los Korhan. Tras la detención de la gran señora y después de recuperar la mansión, toda la familia se ha reunido a las puertas de la casa para celebrar que, por fin, pueden volver a empezar.

Nada más llegar, Hattuç no ha querido dejar pasar el momento y ha dado la bienvenida a Abidin como nunca antes: "Sé bienvenido de nuevo a nuestra familia", le ha dicho emocionada.

Ifakat no ha podido contener la emoción al volver a pisar el jardín de la mansión. "No es un simple olor... es el olor de nuestra preciosa mansión", ha dicho, provocando las risas de todos al asegurar que incluso quería besar el suelo.

La familia ha contemplado de nuevo la casa que tanto ha significado para ellos. "Que Dios no nos prive nunca más de esta vista", ha deseado Ifakat.

Hattuç, incapaz de esperar más, ha animado a todos a entrar para comenzar esta nueva etapa juntos. Entre risas y bromas sobre quién debía cruzar primero la puerta, los Korhan han vuelto a entrar en la mansión dejando atrás uno de los capítulos más duros de su vida.

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